Luan Pereira lança segunda parte do DVD “Esotérico”

Após o enorme sucesso da primeira parte do DVD Esotérico, lançada no final de 2024, Luan Pereira apresenta agora a segunda etapa do projeto. O novo EP traz seis faixas, sendo quatro inéditas e duas regravações, consolidando ainda mais sua identidade musical e aprofundando sua conexão com o sertanejo romântico.

A grande aposta deste lançamento é Caco de Gente, uma parceria especial com Edson & Hudson, dois dos maiores ídolos de Luan Pereira. A música, marcada por uma sonoridade envolvente e uma pegada ainda mais sentimental, revela um novo lado do artista, conquistando o público com letras carregadas de emoção e entrega.

“É surreal pensar que dois dos meus grandes ídolos estão comigo nesse lançamento. Ter Edson & Hudson neste projeto, que é tão especial para mim, foi um verdadeiro presente”, comenta Luan Pereira.

Para Edson, a parceria reforça o talento e o carisma de Luan: “Luan Pereira é um artista incrível, um menino talentoso, humilde e merecedor do nosso carinho e respeito. Receber o convite para a gravação foi uma honra! Aceitamos com todo o amor do mundo! A música é uma paulada, intensa, romântica e mostra esse lado apaixonado que gostamos tanto de interpretar”.

Hudson também celebrou o encontro de gerações: “Luan, indiscutivelmente, é uma grande potência. Ele carrega um legado forte, de artistas que vieram antes, abrindo o caminho para a popularização do gênero. O que as pessoas poderão assistir e ouvir é um encontro de gerações. E torcemos, claro, para que isso se repita muitas vezes”.

Gravado de surpresa em Londrina, o DVD Esotérico marca um momento especial na trajetória de Luan Pereira. A primeira parte do projeto já acumulou milhões de streams e emplacou sucessos nas plataformas digitais, reforçando a ascensão meteórica do cantor no cenário sertanejo.

As faixas “Lembrar de Mim”, “Singular”, “Pecuária”, “Paciência” e “Chama” também estão presentes no EP e terão clipes semanais no canal do cantor no YouTube. “Caco de Gente” já está disponível, e os fãs podem conferir toda a emoção da gravação.”

Com um público fiel e números impressionantes, Luan Pereira se consolida como um dos grandes nomes da nova geração da música sertaneja. Apostando em um repertório que equilibra inovação e tradição, ele continua surpreendendo e conquistando fãs por todo o Brasil.