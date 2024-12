Luan Pereira lança primeiro EP do DVD Esotérico, gravado de surpresa em Londrina

O cantor e compositor Luan Pereira dá mais um grande passo em sua carreira com o lançamento do primeiro EP do DVD “Esotérico”. Gravado recentemente em Londrina, o projeto surpreendeu ao ser realizado em um formato intimista, exclusivo para poucos convidados.

A primeira parte dos lançamentos traz seis faixas, incluindo o destaque “Sogra”, que conta com a participação da consagrada dupla Matheus & Kauan. Além dela, o EP apresenta as canções “Fazendeiro”, “Um Palmo” (com participação de Léo Foguete), “Histórico de Amores”, “Mete Um Block Nele” e “Não Cuidou”.

Gravado em uma noite mágica, “Esotérico” reflete a essência artística de Luan Pereira, que vem se consolidando como um dos nomes mais promissores do sertanejo atual. Aos 25 anos, o artista já acumula milhões de reproduções em plataformas digitais e se destaca por sua autenticidade e por criar músicas que conectam com o público. “Sogra” feat Matheus & Kauan e “Um Palmo” feat Léo Foguete ganham clipe nesta sexta-feira.

O novo projeto marca uma nova era na carreira de Luan Pereira, consolidando ainda mais a vertente do sertanejo romântico. “Foi especial demais viver esse momento e poder colocar em prática algo que eu já estava desejando há tempos, agora vocês vão poder entender a fundo quem é o LP romântico”, comenta o cantor.

O lançamento do EP é apenas o início. Em breve, mais faixas de Esotérico serão divulgadas, prometendo manter o público ansioso por cada novidade desse projeto único.