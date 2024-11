Luan Pereira inicia nova fase com a romântica, “De Antes Pra Hoje”

Luan Pereira, um dos nomes de maior destaque do sertanejo atual, acaba de lançar sua mais nova canção: “De Antes Pra Hoje”. A música conta a emocionante história de um casal que se conheceu na infância, e que com o passar dos anos viu o amor resistir às diversas fases da vida.

Composta por Luan em parceria com Mateus Félix, a canção estava guardada há um tempo, esperando o momento certo para ser revelada ao público.“De Antes Pra Hoje” representa uma nova fase na carreira do cantor.

Para LP, a música marca uma verdadeira virada de chave, colocando em destaque o lado mais emotivo e genuíno do sertanejo, onde a emoção é a grande protagonista. A canção é uma verdadeira declaração de amor.

Além da música, Luan Pereira também lança o clipe de “De Antes Pra Hoje”, no qual assume o papel de ator principal. O vídeo retrata uma linda passagem de tempo, mostrando o cantor desde a infância até a velhice, ao lado de sua grande paixão. O clipe também conta com a participação de Maria Eduarda Corrêa, namorada do cantor no papel da sua grande paixão.

“Essa é uma das músicas mais importantes da minha carreira. Eu escrevi ela com todo o meu coração e sempre acreditei que ela transformaria a minha vida. Tenho certeza de que ela tocará milhares de corações por aí”, declara Luan Pereira.

“De Antes Pra Hoje” já está disponível em todas as plataformas digitais e promete ser um grande sucesso no cenário da música sertaneja.

LP coleciona mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio.