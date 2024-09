Luan Pereira e Ana Castela lançam “Depois do Rodeio”

Dois dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade, Luan Pereira e Ana Castela, se unem para o lançamento de “Depois do Rodeio“. O single representa a essência dos amigos, unindo o sertanejo com batidas dançantes.

Para marcar o lançamento, a dupla gravou um clipe no rancho da Agroplay em Londrina, transformando o cenário em uma arena de rodeio, que é uma homenagem ao universo sertanejo. O vídeo, que promete encantar os fãs com sua estética vibrante e energética, foi dirigido por Jacques Jr, com produção musical de Eduardo Godoy.

Juntos, Luan Pereira e Ana Castela representam a nova geração do sertanejo. Atualmente Luan Pereira é o cantor sertanejo mais ouvido nas plataformas musicais com mais de 16 milhões de ouvintes mensais ao lado de Ana Castela, que representa a voz feminina com o mesmo número de ouvintes.

“Estou feliz demais com esse lançamento, a Ana é uma irmã pra mim e essa música tem tudo o que nossos fãs gostam, o clipe está sensacional, vocês vão amar”, comenta Luan Pereira.

“Depois do Rodeio” é fruto da colaboração criativa entre Luan Pereira, Marco Carvalho, Mateus Félix e Léo Targino.

“Eu adorei a música, a gravação foi incrível, cantar com o Luanzinho é sempre muito especial, a música tem a nossa cara, tem tudo o que gostamos, foi gravado no espaço que passamos os melhores momentos ao lado dos nossos amigos, estou feliz com o lançamento”, completa Ana Castela.