Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo gravam 2º DVD do “À Vontade” em Recife

Depois do sucesso arrebatador que conquistou fãs por todo o Brasil, a label “À Vontade”, estrelada por Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo, vai dar mais um grande passo. A gravação do segundo DVD do trio já tem data e local marcados: 29 de março, no Classic Hall, em Recife. Um dos maiores palcos do Nordeste será cenário para essa noite que promete agitar o público e entrar para a história do forró atual.

E a expectativa é de casa cheia! O “À Vontade” nasceu de uma live de 8 horas durante a pandemia e, com o enorme sucesso, evoluiu para um DVD e uma turnê nacional homônimos, que consagraram a label como um verdadeiro fenômeno.

O DVD conta com mais de 73 milhões de streams no Spotify, mais de 5 milhões no Deezer e mais de 160 milhões de visualizações no Youtube. E o sucesso não é diferente nas redes sociais, onde o projeto acumula, ao todo, mais de 9,4 milhões de seguidores e mais de 19,6 milhões de visualizações apenas no TikTok!

Com números cada vez mais expressivos e shows lotados por onde passam, Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo já provaram que o “À Vontade” é um marco no cenário musical brasileiro. Agora, com a gravação do segundo DVD, os artistas prometem elevar ainda mais o nível de emoção e energia que têm cativado multidões.

Serviço – Gravação do 2º DVD “À Vontade”

Data: 29 de março de 2025

Local: Classic Hall