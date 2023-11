Luan Estilizado finaliza show sequestrado por Raí Saia Rodada e Zezo em brincadeira no palco

Quem esteve no show do ’À Vontade’, certamente, se recordará do espetáculo por várias situações engraçadas dos três grandes nomes do forró. Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar se uniram novamente para mais uma apresentação inesquecível do projeto ’À Vontade’ e, dessa vez, os sortudos foram os moradores na região de Tauá, no Ceará. Os artistas lotaram a praça pública da cidade com um público de mais de 40 mil pessoas em um show que ultrapassou três horas de muita música de qualidade e boas risadas.

No entanto, além das canções de sucesso e do talento incontestável dos artistas, as brincadeiras do trio chamaram a atenção do público e foram o grande destaque do festival. Afinal, não é segredo que Luan, Raí e Zezo esbanjam carisma por onde passam. Acontece que, entre as brincadeiras, em determinado momento do show, Luan foi “raptado” e carregado no colo pelos amigos pelo palco por não querer parar de cantar, o que gerou boas risadas e divertimento por parte do público.

Além disso, foi outra grande oportunidade de aproveitar a união entre Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar no projeto ’À Vontade’, que vem percorrendo e conquistando fãs pelo Brasil todo.

O projeto se iniciou a partir de uma live do trio que aconteceu e viralizou durante a pandemia. A amizade e a sintonia musical entre os artistas renderam muitas canções, piadas e, claro, toda essa energia “à vontade” foi compartilhada com o público, o que fez com que os fãs pedissem por um projeto nos palcos com os três juntos. E não é que o pedido se tornou realidade de sucesso nacional?

’À Vontade’ – o maior projeto de forró da atualidade – é a chance perfeita para aproveitar o show do trio de artistas com um repertório surpreendente que vai de Cássia Eller à KLB na sanfona.

A união inédita de Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar também está nas plataformas digitais, com 27 faixas e regravações inéditas de grandes sucessos!