Luã Yvys lança o single ‘Filha de Iemanjá’

Considerada Rainha das Águas, Iemanjá é amplamente celebrada no país no dia 02 de fevereiro. Homenageando também a divindade, o cantor, compositor e produtor Luã Yvys lança, no dia 31/01, ‘Filha de Iemanjá’, quarto single de seu novo álbum autoral, que será lançado no primeiro semestre do ano.

Em “Filha de Iemanjá”, Luã nos apresenta uma canção que exala espiritualidade, força e a beleza mística das águas. A música é uma homenagem a uma mulher especial, que carrega em sua essência toda a magia e poder de Iemanjá, a mãe das águas. O artista descreve sua musa como uma “menina mulher” que irradia luz, inspiração e energia, sendo uma fonte de cura e renovação para todos ao seu redor. Com versos poéticos e delicados, ele a coloca como uma verdadeira guerreira do coração, capaz de transformar tudo ao seu toque.

A canção, com influências do Ijexá e afro-samba, celebra a conexão profunda com o mar e suas águas sagradas. “Filha de Iemanjá é uma canção de amor e devoção, onde o encantamento e a reverência à natureza se misturam, criando uma atmosfera envolvente e encantadora. Meu desejo é que as pessoas, ao ouvirem, se transportem para um universo onde a energia do mar e do axé se encontram, criando uma verdadeira celebração da vida e do amor”, comenta Luã.

A faixa integra o novo disco do artista, que já possui três faixas lançadas recentemente:”Onde For Me Leva“, uma celebração do desejo e da entrega, guiada pelas paisagens, encantadoras das praias, das ondas e das estrelas; “Me Beija”, feat com Mariana Volker, uma canção que fala sobre se deixar levar, se permitir ser feliz e, principalmente, celebrar o simples ato de amar; e “Duvidei”, uma jornada emocional, onde a dúvida e a perda de fé são superadas pela força transformadora do amor.

Nascido em berço musical, Luã Yvys se define como “um artista que carrega consigo uma busca incessante pela música que transcende rótulos e limitações”. Formou-se em 2012 na Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos, e iniciou na carreira como produtor, tendo produzido em seu próprio estúdio álbuns de Elba Ramalho, sua mãe, e recebido no mesmo estúdio projetos com artistas como Luísa Sonza, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Casuarina, entre outros.

Em 2019, Luã lançou seu primeiro álbum, “Essenímico”. Autoral, o disco apresentou uma jornada interior e conceitual do artista, que canta, toca, compõe, arranja e produz todas as faixas. Para o próximo álbum, ele acredita estar entrando em uma nova fase, trazendo uma sonoridade bem brasileira, mais pop, para que o público se sinta mais íntimo e com vontade de cantar junto.

FICHA TÉCNICA – FILHA DE IEMANJÁ (LUÃ YVYS)

Beat – Gabriel Salles

Sopros e arr. de metais – Dirceu Leite

Trombone – Marlon Sette

Trompete – Gilson Santos

Back Vocal – Erika dos Anjos

Keys – Filipe Soares

Percussão – Bóka Reis

Violão e voz – Luã Yvys

Gits, baixo – Julio Rapos