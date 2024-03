Lu Nóbrega em “Bossa e Jazz” na Casa de Shows Amici

O melhor da bossa nova e jazz marca o show da cantora Lú Nóbrega, que traz no projeto “Bossa Jazz” uma nova roupagem para músicas de artistas como Nara Leão, João Donato, João Gilberto e Tom Jobim. Para completar o espetáculo consagrados artistas internacionais como: Ray Charles, Edith Piaf, Bart Howard e outros. A cantora também apresentará para o público músicas autorais.

Lú, como é chamada por admiradores, acabou se apaixonando pelas raízes do jazz, da Música Popular Brasileira (MPB) e a lounge music, influências que se fazem presentes inclusive no seu primeiro disco, “In My Daydreams”, lançado em 2012. A partir de então vem se apresentando em teatros, bares de jazz e bossa, SESC e festivais.

Com o projeto de tornar o jazz mais popular no Brasil. A jovem cantora investiu em temporadas nos Estados Unidos, onde estudou e se exibiu em vários palcos. Apresentou o novo CD, “Bossa InJazzado”, produzido pelo pianista Kleber Gaudêncio, no Blue Note SP, conhecido por ser o tempo de grandes nomes da música nacional e do mundo.

No show “Bossa Jazz”, Lu Nóbrega mostra toda sua versatilidade como intérprete.

Serviço:

Espetáculo: Lu Nóbrega “Bossa e Jazz”

Dia e horário: 23 de março, sábado, às 21h

Local: Casa de Shows Amici

Endereço: Rua Áurea, 343 – Vila Mariana (Estação Ana Rosa do Metrô).

Ingressos: https://www.sympla.com.br/lu-nobrega—bossa–jazz__2368309