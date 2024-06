Lu do Magalu marca presença no São João de Campina Grande

A Lu, do Magalu, maior influenciadora virtual do mundo, fez sua estreia no São João de Campina Grande, o maior do mundo, que acontece anualmente, durante todo o mês de junho. São 33 dias de duração e este ano se tornou mais especial, por conta da celebração de 160 anos da cidade de Campina Grande.

A influencer foi a convite de Elseve de L’Oréal Paris, que montou um espaço aberto ao público para ativação da sua mais recente inovação: Elseve Glycolic Gloss. Para a ocasião, ela entrou no mood junino com as cores de Elseve Glycolic Gloss e curtiu os shows de Bruno & Marrone, Zé Cantor, Walkyria Santos e Amanda e Ruama, os quatros destaques da noite.

“Amei o convite principalmente por ver de pertinho uma parte tão rica da nossa cultura”, contou Lu, mostrando toda a experiência em seu Instagram. “Participar do maior São João do mundo faz parte de nossa estratégia em aproximar e conectar a Lu com movimentos culturais do nosso país. Este ano, Lu também esteve pela primeira vez no Carnaval de Salvador. O intuito é estar ainda mais conectada com a nossa brasilidade e, claro, mostrar que Elseve Glycolic Gloss, Tem No Magalu”, afirma Aline Izo, Gerente de Conteúdo e Redes Sociais do Magalu. “A Lu, mesmo virtual, marca presença em ambientes físicos e reais. É essa humanização que fortalece a conexão que ela construiu com as pessoas”.

No estande de L’Oréal Paris, o destaque foi para a exibição dos produtos Elseve Glycolic Gloss, uma linha com ultra gloss, que resiste por até seis lavagens, sua fórmula com pH Ácido é rica em Ácido Glicólico atua no cabelo para combater a porosidade e selar as cutículas dos fios.

A linha completa conta com Shampoo Extra Gloss, Condicionador Sela Gloss, Creme de Tratamento Antiporosidade, Sérum Elixir Prolongador de Gloss, Creme de Pentear Super Gloss e Acidificante Ultra Gloss, proporcionando um tratamento completo e eficaz para todos os tipos de cabelo. Todos os produtos estão disponíveis diretamente no APP e site do Magalu.