Lourena cancela show no Rock in Rio por motivo de saúde

A assessoria de imprensa da Lourena informa que a artista teve que cancelar seu show no Rock in Rio 2024 por motivos de saúde. A cantora tem mediastino e estava tentando se recuperar a tempo de sua apresentação no Espaço Favela.

Na quarta-feira (11), Lourena soube, pela equipe médica, que precisa ficar totalmente em repouso. “Quando recebi essa notícia dos médicos fiquei arrasada. Desde que os primeiros sintomas começaram a aparecer, tentei de tudo para ficar melhor. Mesmo querendo muito estar presente, entendi que não conseguiria entregar o show que preparei com tanto carinho durante tanto tempo”.

O Espaço Favela já confirmou o cantor Lukinhas para substituir Lourena no mesmo dia e horário (14 de setembro, às 16h). “Farei de tudo para honrar essa artista que admiro tanto. Tenho certeza que a Lourena vai melhorar em breve e vai ter outras oportunidades para apresentar o seu trabalho que é incrível”, revela Lukinhas, que é dono dos hits “Aperta Start” e “Posturada”.