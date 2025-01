Loterias da Caixa batem recorde e faturam mais de R$ 25 bilhões

Em um desempenho impressionante, as Loterias da Caixa Econômica Federal alcançaram um novo marco em 2024, com a arrecadação ultrapassando R$ 25,6 bilhões, impulsionada principalmente pelos quase R$ 2,5 bilhões gerados pelas apostas na Mega da Virada.

Este crescimento significativo ocorre em um ano que testemunhou a implementação de regulamentações para apostas online em cota fixa, um modelo que compete diretamente com as loterias operadas em regime de monopólio pela Caixa.

A divulgação oficial dos números de arrecadação de 2024 está prevista para janeiro. No entanto, uma análise preliminar pode ser feita com base nos repasses sociais realizados até novembro e nos dados da arrecadação de dezembro, que são apresentados concurso a concurso.

Até novembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro recebeu R$ 209,6 milhões, correspondendo a 0,96% da arrecadação das principais loterias. Esse valor sugere que a arrecadação total das loterias chegou a aproximadamente R$ 21,84 bilhões nesse período.

No mês de dezembro, a Mega da Virada sozinha arrecadou R$ 2,49 bilhões, o que representa um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Além disso, outros concursos da Mega-Sena e outras loterias como Loto Fácil, Quina e Lotomania contribuíram com cerca de R$ 1,3 bilhão em apostas no mesmo mês.

Vale destacar que o recorde anterior pertencia ao ano de 2022, quando as Loterias da Caixa conseguiram arrecadar R$ 25,50 bilhões (valores ajustados pela inflação). Historicamente, os anos de 2014 e 2015 também se destacaram com arrecadações superiores a R$ 23 bilhões por ano antes do impacto da pandemia de Covid-19.

O aumento na arrecadação das Loterias traz consigo um impacto positivo nas contribuições sociais. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) já recebeu R$ 377 milhões até novembro deste ano e espera-se que esse montante ultrapasse R$ 440 milhões após contabilizar os repasses garantidos por meio da Mega da Virada e outras loterias em dezembro. Em comparação, em 2022 o COB havia recebido R$ 436 milhões, considerando a correção pelo IPCA.

O Fundo Nacional de Cultura também se beneficiará dessa crescente arrecadação, com expectativas de receber mais de R$ 732 milhões este ano, superando os R$ 720 milhões recebidos em 2022. Os critérios para essa distribuição foram estabelecidos pela Lei 13.756/2018 e permanecem inalterados desde então.