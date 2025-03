Blocos festejam incentivo financeiro de R$ 2,5 milhões dado pela Prefeitura ao Carnaval de Rua

Com 78 anos de história, o Bloco Esfarrapado arrastou cerca de 5 mil a 10 mil pessoas pelas ruas do Bixiga, na região central, celebrando um carnaval das antigas. Ele é um dos 100 blocos de carnaval que receberam um importante incentivo financeiro da Prefeitura neste ano. No total, foram distribuídos R$ 2,5 milhões – até R$ 25 mil para cada um. O objetivo é apoiar e fortalecer os blocos de rua, além de reconhecer seu valor histórico e sua contribuição à consolidação da cultura do carnaval paulistano.

O presidente do bloco, Jaime Souza, 40 anos, diz que o fomento da Prefeitura ajuda muitos blocos, principalmente os mais tradicionais, e dá um gás para incrementar a estrutura da festa. “É uma porta de entrada para ajudar os blocos, principalmente os mais tradicionais da cidade”, disse.

Jaime afirma também que receber esse incentivo é gratificante. “Isso é muito importante para ter a resistência cultural viva. Esse fomento para a gente foi significativo. Para contratar algo que falta. Não só para mim, mas para vários blocos da cidade”, disse o presidente do bloco, que lembrou os motivos de o Esfarrapado fazer sucesso há tantos anos.

“O bloco Esfarrapado tem uma história. Ele é o começo do carnaval de rua de São Paulo. Eu tô dando continuidade na tradição. Na modernidade, que hoje a gente tem que usar trio elétrico para atingir a quantidade de gente, mas a tradição é mantida, como você pode ouvir de fundo, as marchinhas tocando o tempo todo.”

A Prefeitura desenvolve ações em várias frentes para tornar o carnaval de São Paulo cada vez melhor. O incentivo aos blocos dado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, eleva o nível cultural, profissional, social e econômico do Carnaval de Rua ao promovê-lo como instrumento de trabalho e empreendedorismo. Ele também busca democratizar o acesso aos recursos públicos e apoiar o carnaval na cidade de São Paulo.

Outra medida importante é a megaestrutura disponibilizada neste ano, com distribuição gratuita de 2,2 milhões de copos de água, 3,8 mil agentes de limpeza, 5.350 GCMs, 7,3 mil PMs, 23 mil câmeras de segurança, 30 mil banheiros químicos e 15 mil vendedores ambulantes.