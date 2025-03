Los Brasileros, MC Kekel e Fraga apostam no romantismo na dançante “Tela do Celular”

Vencedores do Grammy, o Los Brasileros também é conhecido por suas parcerias de peso com nomes como Karol G, Anitta e Jão. Agora, o trio de produtores se une ao ícone do funk MC Kekel e ao compositor e cantor Fraga, responsável por hits de artistas como Lexa e Bruno Gadiol, na inédita “Tela do Celular”, que chega nesta sexta-feira (14).

A faixa, que sucede o single “Profundamente” – parceria com Kevin O Chris e WIU -, traz uma batida envolvente e letras românticas que falam sobre o desejo de um homem apaixonado ao se perder nas imagens da sua amada na “Tela do Celular”. O single promete agitar os bailes e playlists do Brasil.

A escolha dos colaboradores foi estratégica, reunindo os dois talentos da música: MC Kekel, consolidado na cena do funk, e Fraga, que se destaca no cenário pop como compositor de grandes artistas. A parceria, que surgiu em “Multiverso” – álbum lançado pelo funkeiro em 2022, gerou a novidade que promete agitar todos os bailes.

“É uma satisfação imensa ter feito esse som com dois talentos como Kekel, um artista consolidado do funk no Brasil, e Fraga, um talento absurdo que está começando a fazer muito barulho na cena. O som tem uma atmosfera que tanto dá para ouvir de boa no carro, em casa, quanto dançar no baile. É o funk, é o grave, é Brasil“, conta o trio.

Clipe intimista

O videoclipe de “Tela do Celular” traz uma abordagem intimista, com imagens dos artistas criando o novo hit. A colaboração entre os artistas não foi planejada de forma convencional. Após a produção de uma faixa no último trabalho de Kekel e, sem saber o rumo exato que o projeto tomaria, decidiram reunir forças novamente.

“Depois da gente produzir um som no último trabalho dele, a gente fez esse também, sem saber direito como seria lançado. Um dia no estúdio, ouvimos com Fraga e tivemos a ideia de juntar os dois. Falamos com eles e todo mundo se empolgou para lançar”, revelou o trio.