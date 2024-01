Lorenzo Galli se despede de Bruce, seu personagem em “Matilda – O Musical”

A superprodução brasileira de “Matilda – O Musical” é realizada pela BIC Produções, com coprodução do Atelier de Cultura e apresentada por Ministério da Cultura e Brasilprev. Criado a partir do romance do escritor britânico Roald Dahl (1916 – 1990), o multipremiado espetáculo conta a história da personagem-título, que, dentro de casa e na escola, passa por inúmeras situações de descaso e de disciplina rígida nas mãos de sua família perversa e da diretora opressiva. Por isso, Matilda busca mudar sua vida e transformar o mundo que a cerca através dos livros, do mundo que eles descortinam e da bondade de sua professora, a Srta. Honey, uma verdadeira amiga. O musical também traz reflexões sobre os direitos das crianças e suas estratégias para lidarem com a hostilidade do mundo adulto por meio da inteligência, perspicácia e até de poderes mágicos.

Lorenzo Galli é dublador e ator mirim. Já integrou o elenco de Saltimbancos da Teatrarte. Fez curso de Interpretação TV e Cinema pela Zeca Prudente, curso Kids e Teen Iniciante na Escola de Atores Wolf Maya, TV e Cinema com Thaís Campos e Rafaela Amado e Teatro com Rafaela Amado. Em 2020 iniciou o curso de Teatro Musical no Estúdio Broadway, no mesmo ano integrou o elenco de “Matilda in Concert” e “Christimas Carol”, ambos sob direção geral de Fernanda Chamma. Cursou interpretação com Flávio Colatrello Jr e recentemente deu vida a Lucêncio em “A Megera Domada O Musical” e integrou o elenco de “Alice – O Musical”, ambos do Estúdio Broadway. Recentemente deu voz a Pinóquio no live action da Disney e deu vida a Theo em “Em Busca do Balão Mágico – Uma Aventura Musical”.

“Matilda – O Musical” é diversão garantida para adultos e crianças, que agora poderão aproveitar o período das férias escolares de janeiro para se contagiar com esta história que cativa gerações.

Ficha Técnica:

Texto: Dennis Kelly

Letras e Músicas: Tim Minchin

Orquestração e Músicas Adicionais: Chris Nightingale

Direção Geral: John Stefaniuk

Direção Musical: Vânia Pajares

Coreografia: Peter Darling

Cenário: Matt Kinley

Figurino: Ligia Rocha, Marco Pacheco & Jemima Tuany

Design de Luz: Rachel Mccutcheon

Design de Som: Gastón Briski

Mágica e Ilusionismo: Skylar Fox

Design de Maquiagem: Joe Dulude Ii

Design de Perucas: Feliciano San Roman

Versão Brasileira: Victor Mühlethaler

Diretora e Coreógrafa Residente: Anelita Gallo

Assistente de Dir. Musical e Preparadora Vocal: Andréia Vitfer

Coreógrafo Associado: Tom Hodgson

Assistente de Coreografia: Danilo Santana

Designer de Luz Associado: Guilherme Paterno

Designer de Som Associado: Alejandro Zambrano

Company Manager: Pia Calixto

Produtora Executiva: Deborah Penafiel

Production Stage Manager: David Brenon

Diretor Técnico Internacional: Gary Beestone

Gerente de Produção Internacional: Andy Reader

Produtores: Vinícius Munhoz & Cleto Baccic

Serviço:

“Matilda – O Musical”

Temporada até 4 de fevereiro de 2024

Teatro Claro SP – Shopping Vila Olímpia – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Capacidade: 758 pessoas

Classificação: Livre

Duração: 150 minutos e 15 minutos de intervalo

Sessões: quartas, quintas e sextas-feiras às 20h; sábados e domingos às 15h e 20h

Ingressos de R$ 39,60 a R$ 400,00

Vendas online: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/matilda-o-musical-11808

Bilheteria física – sem taxa de serviço – Teatro Claro (Shopping Vila Olímpia) – De 2ª a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h