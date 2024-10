Lorenzetti apresenta a 6ª Edição da Corrida e Caminhada Beleza Feminina

A Lorenzetti, referência em inovação e qualidade no setor de soluções para o lar, apresenta à 6ª Edição da Corrida e Caminhada Beleza Feminina, que acontece no dia 27 de outubro, com largada às 7h, no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA), zona norte da capital paulista. O evento, dedicado ao empoderamento e ao bem-estar das mulheres, é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da marca com a promoção de saúde, esporte e qualidade de vida.

Voltada exclusivamente ao público feminino, a Corrida e Caminhada Beleza Feminina tem como objetivo a saúde, bem-estar, a amizade e o empoderamento feminino. Para participar é preciso realizar a inscrição pelo site do Minhas Inscrições e retirar o kit com camiseta, gym bag, número de peito e chip de cronometragem, na loja Decathlon Marginal Tietê. A corrida conta com um percurso de 5km para corrida e 3Km para caminhada na área interna do PAMA. No final da prova, as participantes ganharão uma merecida medalha de participação. As cinco primeiras colocadas dos 5k levarão para casa o troféu da prova.

“A Lorenzetti apoia causas que vão além da prática esportiva, e estamos entusiasmados em participar mais uma vez de um evento que enaltece o poder feminino e incentiva os cuidados para uma vida saudável”, afirma Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.

Serviço

Corrida e Caminhada Beleza Feminina

Data: 27 de outubro de 2024

Largada: 7h

Percurso: 3Km caminhada e 5Km corrida

Local: Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA

Endereço: Av. Santos Dumont, 2.241 – Jardim Sao Bento, São Paulo – SP

INSCRIÇÕES

Site de inscrição:

https://minhasinscricoes.com.br/evento/CorridaeCaminhadaBelezaFeminina2024

Valor da inscrição: R$ 30,00 + taxa de administração do site, de R$14,90.

ENTREGA DE KIT (PÚBLICO GERAL)

Local: Loja Decathlon Marginal Tietê

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 4885 – Pte. Pequena, São Paulo – SP, 01142-300

Data: 26 de outubro de 2024

Horário: 9h às 17h

Ao participar, não esqueça de marcar a Lorenzetti (@lorenzettioficial) e @corridabelezafeminina #corridabelezafeminina nas redes sociais.