Lorena Raissa, rainha de bateria da Beija-Flor, anuncia gravidez aos 17 anos

Na última sexta-feira (27), a jovem Lorena Raissa, de 17 anos, fez um anúncio surpreendente nas redes sociais: ela está grávida. A notícia veio após seu destaque como rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis durante o desfile deste ano.

Em sua declaração, Lorena expressou suas emoções conflitantes: “Confesso que ainda estou um pouco assustada, com mil pensamentos na cabeça, cheia de dúvidas e inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, sei da responsabilidade que tenho e também estou feliz, porque uma vidinha está crescendo dentro de mim”.

Lorena revelou que a maternidade sempre foi um sonho para ela, mas não esperava que isso acontecesse tão cedo. Com menos de um mês para completar 18 anos, ela compartilhou que vem de uma família onde a maternidade precoce é uma tradição: “Foi assim com minha mãe, com minha avó, com minha irmã, e agora está acontecendo comigo”.

Apesar do apoio familiar e do pai da criança ao seu lado, a jovem não hesitou em reconhecer as dificuldades que essa nova fase pode trazer. A rainha de bateria enfatizou que não deseja romantizar sua situação e compreende que poderá enfrentar julgamentos públicos. Ela afirmou: “Entendo que posso ser julgada, mas essa é a minha realidade agora”.

Essa transparência revela uma maturidade admirável para alguém tão jovem e pode inspirar outras mulheres em situações semelhantes.

Ao encerrar seu comunicado, Lorena expressou otimismo: “Com minha família e o pai do meu bebê ao meu lado, me sinto mais confiante para viver essa nova fase. Agora somos três”. Essa declaração reflete a importância do suporte familiar na jornada da maternidade, especialmente para jovens mães.