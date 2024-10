Lorena Queiroz volta aos palcos durante o Círio de Nazaré

De volta aos palcos para uma apresentação musical, a atriz e cantora Lorena Queiroz desembarcou em Belém, no Estado do Pará, onde participou da 232ª do Círio de Nazaré. O evento, que é uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Brasil, contou com uma programação cultural repleta de apresentações artísticas e musicais. “Foi minha primeira vez no evento e foi incrível, muito emocionante. Toda a energia, a fé manifestada por todos ali, é algo inexplicável, só vivendo para entender”, contou Lorena.

Ao lado da cantora Liah Soares, Lorena encantou o público ao entoar canções do projeto “Planeta Liz”, além de outras que marcam sua carreira na música. Criado por Liah, o “Planeja Liz” busca promover mensagens de esperança, paz e renovação espiritual, e a presença de Lorena trouxe ainda mais brilho à celebração. “Selecionei algumas das músicas do meu repertório que o pessoal mais gosta e juntei com as do Planeta Liz, que inclusive já conta com uma participação minha na canção Alto e Avante. Foi um show lindo e emocionante”, conta a estrela.

Ainda durante a viagem, Lorena teve a oportunidade de reencontrar o ator Carlo Porto, com quem contracenou na novela “Carinha de Anjo”. Marido de Liah, ele aplaudiu ao show. “É sempre muito bom reencontrar alguém com quem compartilhei uma fase tão importante da minha vida e carreira”, comentou Lorena.

O Círio de Nazaré é reconhecido por misturar fé e cultura em suas celebrações. Para Lorena, participar de um evento tão significativo foi uma experiência emocionante. “Chorei muito, foi uma emoção única. Fora que é sempre muito gostoso receber o carinho do público. Ver todo mundo cantando junto comigo é algo especial demais”, declara ela.