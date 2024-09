Lore Improta é anunciada como embaixadora do Carnatal 2024

Lore Improta será a embaixadora oficial do Carnatal, o maior carnaval fora de época do Brasil. O evento que acontecerá na Arena das Dunas – Natal/RN nos dias 06,07 e 08 de dezembro contará com apresentação da influenciadora.

A revelação foi feita durante o lançamento do Carnatal nesta quinta-feira (05). Lore Improta foi apresentada ao público com muita alegria e esbanjou simpatia durante a apresentação do line-up do evento que contará com shows de Ivete Sangalo, Anitta, Bell Marques, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Xand Avião, entre outros.

A apresentadora vibrou e dançou quando o nome do marido Léo Santana foi anunciado ao público.

“Estou animada por ser a embaixadora oficial do Carnatal este ano! O Carnaval é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da minha vida, e poder comemorar essa festa duas vezes ao ano é algo incrível. Ser embaixadora de um evento tão especial, feito com tanto carinho para o público, é uma honra. Além disso, este ano também farei a cobertura para as redes sociais do Carnatal, e estou empolgada para compartilhar toda essa energia incrível!”, comenta Lore.