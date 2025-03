Lord expande parceria com Plastic Bank e dobra meta de reciclagem

A Lord, empresa especializada em filmes e embalagens plásticas flexíveis, renovou sua parceria com a Plastic Bank no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Nesta nova fase, o objetivo é dobrar o volume de plástico reciclado, garantindo que o equivalente a 6 milhões de garrafas seja retirado do meio ambiente em 2025.

A atuação da iniciativa abrange os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, com previsão de expansão para a região Norte nos próximos meses. Além da redução do impacto ambiental, a parceria visa fortalecer comunidades de catadores, promovendo oportunidades de renda e benefícios sociais.

A Plastic Bank, fundada no Canadá em 2013, busca reduzir o desperdício global ao incentivar a coleta de plásticos descartados e transformá-los em oportunidades econômicas para comunidades vulneráveis. O material coletado é convertido em renda e benefícios sociais, funcionando como uma espécie de moeda de troca. As transações são registradas em uma plataforma baseada em blockchain, garantindo rastreabilidade, segurança e transparência.

Ampliando impacto e promovendo capacitação

De acordo com Herman Moura, presidente da Lord, a renovação do contrato reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o impacto social.

“Ao dobrarmos nossa meta de coleta, estamos ampliando nosso papel na economia circular e promovendo mudanças reais na vida de centenas de catadores. Acreditamos que a inovação deve caminhar lado a lado com a responsabilidade ambiental”, destacou.

O diretor de operações da Plastic Bank no Brasil, Ricardo Araújo, também enfatizou a importância dessa expansão:

“Cada nova etapa dessa parceria representa um passo importante para um futuro mais sustentável. Com o aumento da meta de coleta, conseguimos apoiar ainda mais comunidades de catadores, promovendo oportunidades de renda e capacitação, enquanto evitamos que toneladas de plástico alcancem os oceanos”, afirmou.

Além da coleta e reciclagem, os catadores cadastrados no programa recebem kits de alimentos para garantir segurança alimentar, além de participarem de cursos de informática e educação financeira, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento profissional.

Atuando globalmente, a Plastic Bank já recuperou mais de 156 milhões de quilos de plástico, o equivalente a 7,8 bilhões de garrafas, evitando que esses resíduos poluam os oceanos. O Brasil desempenha um papel significativo nesse esforço, tendo contribuído com mais de 7 milhões de quilos de plástico desde o início da operação.

A Lord também investe em outras iniciativas sustentáveis, como a linha de filmes ecológicos Ecolm, que utiliza resinas recicladas pós-consumo (PCR) e materiais de fontes renováveis, além de desenvolver filmes monomateriais e biodegradáveis. A empresa mantém ainda o Projeto Eco, que busca incentivar a valorização do plástico e fortalecer a economia circular na indústria e nas escolas públicas.