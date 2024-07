Longa “Deadpool & Wolverine” chega aos cinemas UCI em salas especiais

Depois de muita expectativa e teorias, “Deadpool & Wolverine” chega aos cinemas da UCI. A dupla de heróis protagoniza o primeiro e único filme da Marvel do ano, com a promessa de ser um dos mais importantes da saga do Multiverso, além de contar com participações especiais que prometem levar os fãs à loucura. Para deixar a ocasião ainda mais imperdível, a rede preparou um combo de pipoca que vem acompanhado de um copo temático do longa, estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

A produção também estreia nas salas especiais da rede IMAX, XPLUS, 4DX e DELUX. Em IMAX na UCI, o filme conta com a exclusiva proporção expandida de 1:90, o que apresenta até 26% mais imagem, permitindo que os espectadores experimentem detalhes e clareza sem precedentes que preenchem toda a tela. Isso, combinado ao som de precisão IMAX de última geração, cria uma experiência envolvente. Além disso, a união dos monstros pode ser conferida nas salas XPLUS, que também garantem a imersão completa com uma tela gigante e som DOLBY ATMOS®, que cria a ilusão de som infinito de 360 graus com 54 caixas de som espalhadas pelo ambiente. Já a sala UCI 4DX conta com mais de 20 efeitos especiais exclusivos, como neve, tempestade, vento, chuva e aroma, garantindo uma experiência imersiva incomparável.

Na programação para toda a família, “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” é a estreia da rede. A animação nacional acompanha a amizade de uma pequena traça e seu fiel ácaro de estimação. Juntos, eles decidem resolver um grande mistério em busca da história mais importante de suas vidas. O filme estreia com um preço especial de R$10 a meia-entrada. “Divertida Mente 2” e “Meu Malvado Favorito 4” também seguem animando a última semana de férias da criançada.

“TWISTERS” FILME DA SEMANA

Glen Powell estrela a aventura “Twisters”, que eleva a adrenalina do público com cenas imperdíveis de ação e fenômenos naturais. Dirigido por Lee Isaac Chung, o longa é o Filme da Semana na UCI. Durante os dias 25 a 31 de julho, a produção será exibida com um preço especial: de segunda a quarta, as sessões 2D saem por R$11,50, 3D por R$13,00. De quinta a domingo, as sessões 2D saem por R$13,00, 3D por R$14,50. Valores meia-entrada.

BLACKPINK NA UCI

BLACKPINK, um dos maiores grupos de k-pop de todos os tempos, está chegando às telonas da UCI. Nos dias 31 de julho, 3 e 4 de agosto, os BLINKs, como são conhecidos os fãs, poderão assistir, em sessões exclusivas e limitadas, à “BLACKPINK World Tour (BORN PINK)”, que integrou o top 10 das turnês mundiais de maior sucesso no último ano. A produção acompanha a série de shows de maior bilheteria de um artista asiático e um grupo feminino na história, com US$260 milhões arrecadados e público de 1,8 milhão em 56 shows. O longa chega às telonas da rede em celebração aos oito anos do grupo. Os ingressos já estão à venda.

SEVENTEEN NA UCI

Os fãs de SEVENTEEN já têm encontro marcado na UCI. O boy group sul-coreano retorna às telonas da rede com “SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS”, no dia 21 de agosto. Este é o show final da maior turnê dos intérpretes de “MAESTRO” e foi gravado diretamente de Seul, capital da Coreia do Sul e na UCI, a experiência fica ainda mais imersiva com as telas gigantes da rede, que permitem que os espectadores aproveitem todos os detalhes das performances explosivas do grupo. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

UCI FESTA

A criançada pode aproveitar “Divertida Mente 2”, “Meu Malvado Favorito 4” e as próximas estreias “Pets em Ação!” e “Os Inseparáveis” para comemorar o aniversário com a UCI Festa, programa especial que proporciona aos clientes a possibilidade de comemorar o aniversário em um espaço exclusivo, com a pipoca mais gostosa e os maiores sucessos do cinema que estiverem em cartaz. As festas têm duração de quatro horas, sendo duas horas de filme e duas horas no salão, onde fica a mesa da festa, que pode ser decorada pelo contratante. O aniversariante pode escolher um dos filmes em cartaz junto com um combo da rede, que consiste no ingresso do filme, uma pipoca mini, um pacote de Skittles, um pacote de M&M e um refrigerante ou água de 500ml por pessoa. Para saber mais detalhes sobre os pacotes, basta preencher o formulário.

UNIQUE

Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter 18 anos, adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados, a partir do dia seguinte ao do cadastro.

PROMOÇÕES UCI

SUPER MEIA: De segunda a sexta, nas salas comuns, a meia custa R$12,50 para filmes 2D e R$13 para projeções 3D. Nos cinemas UCI Metrópole e UCI Plaza Sul, a promoção é válida de segunda a quinta. Nas salas especiais XPLUS, a meia custa R$12,50 para as exibições em 2D e R$14 em 3D. Promoção não válida em feriados.

