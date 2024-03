Lollapalooza tem Meeting Point Oficial no Shopping SP Market

Está chegando em São Paulo um dos maiores eventos de música do País: o Lollapalooza, que acontece entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. E para aproveitar cada minuto desse marco, o Shopping SP Market, localizado na Zona Sul da Capital, é Meeting Point Oficial do Lolla, pelo terceiro ano consecutivo.

O acesso aos lounges no shopping é exclusivo para o público que adquiriu ingressos Lolla Lounge by Vivo e convidados especiais. O empreendimento espera a circulação de cerca de 4 mil pessoas por dia durante o festival entre artistas, influenciadores, grandes executivos e a imprensa regional.

Divulgação

Para ficar ainda mais interativo, os lounges são divididos em dois espaços: Oficial Lollapalooza e Globo. O objetivo é proporcionar uma experiência premium aos participantes, com ativação de marcas exclusivas, translado para o evento e TVs com transmissão ao vivo para acompanhar o festival.

“Somos mais um ano Meeting Point de um dos maiores festivais de música do País e estamos, novamente, muito felizes em participar ativamente desses três dias de festa. Estamos preparando ambientes incríveis para receber os apaixonados pela música e convidados em geral. Vai ser um sucesso!”, comemora Maíra Santos, gerente de marketing do shopping.

Serviço

Meeting Point Oficial do Lollapalooza no Shopping SP Market

Período: de 22 a 24 de março

Acesso exclusivo para para o público que adquiriu ingressos Lolla Lounge by Vivo e convidados especiais.

Sobre o SP Market

O SP Market está localizado na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo e próximo à estação Jurubatuba. O empreendimento, que é referência de diversão em todo o país, abriga o Parque de Mônica, maior parque de diversão indoor da América Latina e terceiro maior do mundo, o Hello Park, maior rede de parques multimídia do mundo e a House Of Choices, espaço exclusivo na capital com cenários criativos e instagramáveis. Além de contar com um mix de mais de 250 operações, 11 salas Stadium Cinemark com tecnologia X-D, três praças de alimentação, restaurantes e completa ala de serviços. O complexo atrai mensalmente mais de um milhão de visitantes e se destaca pela forte gastronomia com marcas como Outback, Coco Bambu, Paris6, Madero, Mania de Churrasco Premium e Pecorino.

Mais informações: https://www.shoppingspmarket.com.br/