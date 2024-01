Lollapalooza e Rock In Rio: o diferencial logístico dos grandes festivais

Na indústria do entretenimento, a produção de grandes espetáculos e festivais é uma tarefa complexa que exige planejamento e execução rigorosos. Eventos de grande magnitude, como o Rock In Rio e o Lollapalooza, são exemplos perfeitos de como as estruturas temporárias facilitam a sua logística.

Os megaeventos se beneficiam da agilidade com que as estruturas temporárias podem ser adicionadas e removidas para a realização da montagem no mínimo tempo possível, garantindo que o local possa ser rapidamente restaurado ao seu estado original após o encerramento daquele festival. Por exemplo, o Palco Mundo, maior palco do Rock In Rio, com tamanho equivalente a um prédio de dez andares, foi montado em apenas 30 dias.

Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, a maior empresa de overlays da América Latina, comenta sobre essa facilidade de organizar as estruturas: “A capacidade de montar e desmontar estruturas em pouco tempo permite uma logística mais ágil, minimizando interrupções e garantindo que os eventos possam ocorrer conforme o estipulado”.

Quando se trata de sustentabilidade, é cada vez mais evidente que essas estruturas estão sendo devidamente alinhadas aos princípios de conservação ambiental. Na produção do Rock In Rio 2022, o uso de combustível foi diminuído em 62%. Além disso, as 200 toneladas de metal que foram utilizadas para erguer os palcos eram 100% recicladas.

Para realizar a montagem do evento, há necessidade de mão de obra especializada, o que resulta na criação de muitas vagas de trabalho temporárias. Estima-se que 28 mil colaboradores foram contratados para trabalhar durante o Rock In Rio 2022.

Além do palco principal, o Lollapalooza 2017 possuía uma área de 600 mil m² cobertas com cerca de 60 estruturas temporárias. E toda a logística de funcionamento foi planejada para garantir que tudo corra sem contratempos durante o evento e para maximizar a eficiência, permitindo um controle mais eficaz dos fluxos de público e uma resposta mais rápida às possíveis emergências.

“O impacto das estruturas temporárias na criação de experiências incríveis para os fãs é inegável. Muitas vezes, as estruturas definem o sucesso do evento. Elas não apenas desempenham um papel fundamental na logística e funcionalidade deles, mas também garantem que cada fã tenha uma experiência inesquecível. Afinal, são esses momentos que fazem os fãs retornarem ano após ano”, conclui Tatiana.