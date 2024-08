Lollapalooza Brasil divulga as datas de venda de ingressos para a edição de 2025 

O Lollapalooza Brasil 2025 anuncia valores, bilheteria virtual e venda presencial oficial do Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento. A pré-venda é exclusiva para clientes Bradesco, patrocinador máster do evento e meio de pagamento oficial, pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial, começa na terça-feira, 13 de agosto, ao meio-dia e segue até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque. Já a venda para o público geral desta modalidade começa logo após, na terça-feira (20), também ao meio-dia. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do evento, em Link ou em sua bilheteria física no Shopping Ibirapuera.

Uma novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será virtual, o que garante mais segurança e praticidade, além de evitar a cobrança da taxa de envio. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a mudança do sistema de acesso ao evento.

Ingressos podem ser adquiridos em três experiências diferentes – Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass by Vivo

O Lollapalooza oferece diferentes experiências para agradar a todos os públicos. Nesta etapa, estarão disponíveis para compra os passes que dão acesso aos 3 dias de evento, Lolla Pass.

Lolla Pass:Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass durante a pré-venda variam de R$ 956,25 a R$ 1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.Os preços do Lolla Comfort Pass durante a pré-venda variam deR$ 1.674,50 a R$ 3.349,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam deR$3.316,25 a R$ 4.272,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Os preços informados acima para os três setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei e que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito, pessoa física, do Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online.

Categorias de Preço

Inteira: válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida.

Meia-Entrada: estão elegíveismaiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), Pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo. Os beneficiários devem estar elegíveis ao benefício tanto no momento da compra, quanto no acesso ao festival.

Entrada Social: também é uma opção válida para qualquer fã, que receberá um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$ 20,00 para as instituições selecionadas pelo evento. A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda, de forma descomplicada. Esta categoria de preço estará disponível mediante disponibilidade de ingresso. Todos os ingressos adquiridos no site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço.

Todas as doações provenientes da venda de Entradas Sociais serão divididas igualmente entre três instituições:

Casa do Zezinho

Link

Fundada em 1994 por Dagmar Rivieri, pedagoga formada pela USP, a Casa do Zezinho acolhe crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e oferece, no contraturno escolar, duas refeições por dia e mais de 25 opções de oficinas socioeducativas. Diariamente, atende 1200 pessoas durante quatro horas de atividades, e ao todo, mais de 32.000 Zezinhas e Zezinhos já passaram pela instituição.

GURI

www.souguri.art.br

O GURI é um programa de educação musical e inclusão sociocultural para crianças, adolescentes e jovens do estado de São Paulo. Referência brasileira no ensino musical, dispõe, gratuitamente, de mais de 100 mil vagas para crianças e adolescentes por ano e está presente em mais de 500 polos de ensino no estado de São Paulo, em mais de 300 municípios. O programa oferece educação musical, arte e cultura gratuitamente para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Desde sua criação, em 1995, o programa já beneficiou (e segue beneficiando) mais de 1 milhão de alunos e alunas, além de suas famílias e comunidades

O GURI é um programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura.

Criança Esperança

www.criancaesperanca.com.br

O ‘Criança Esperança’ é uma campanha de milhões de brasileiros, uma parceria Globo e UNESCO. Há 39 anos, cria oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todo o país. Até hoje mais de R$ 445 milhões em doações foram investidos no Brasil em mais de seis mil projetos sociais, beneficiando mais de quatro milhões de crianças, adolescentes e jovens de todo país. Os recursos arrecadados são depositados diretamente na conta da Unesco, que é responsável pela seleção de projetos, por meio de edital público, realizado anualmente, além de monitorar e fazer o acompanhamento técnico e financeiro das instituições apoiadas. É possível fazer doações durante o ano inteiro, pelo site do ‘Criança Esperança’ (www.criancaesperanca.com.br), e pelo pix [email protected].

Benefícios para clientes Bradesco

O patrocinador máster e meio de pagamento oficial do evento, também garante vantagens para seus clientes, como a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito em até 5 (cinco) vezes sem juros e desconto de 15% no valor do ingresso até o fim de 2024. Após 01/01/2025, o desconto será de 10%. Vale ressaltar que o desconto de 15% é cumulativo nas opções de Meia-Entrada e Entrada Social.

Poderão participar da pré-venda apenas os clientes pessoa física que concluírem a compra com os cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial. As regras e condições podem ser consultadas neste Link.

Venda Geral de ingressos acontece no dia 20 de agosto ao meio-dia

A partir do dia 20 de agosto, também na Ticketmaster Brasil, a venda de ingressos estará aberta ao público geral, nos mesmos setores e modalidades que na pré-venda exclusiva. Nesta etapa, todos terão acesso a parcelamento em até 3x sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

As vantagens para clientes pessoa física portadores de cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, permanecem durante a venda geral com desconto de 15% e parcelamento em 5x sem juros. A partir de 01/01/2025, o desconto será de 10%, mantendo o parcelamento em 5 x sem juros. O benefício também é válido para os cartões de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial.

Ticketmaster Brasil fará toda a operação de venda de ingressos

A Ticketmaster Brasil, parceira oficial do festival, será responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2025. As vendas online acontecerão exclusivamente no site oficial da Ticketmaster com cobrança de taxa de serviço de 20%. Haverá também uma bilheteria física da Ticketmaster Brasil onde os interessados poderão adquirir seus ingressos isentos de cobrança de taxa de serviço.

Endereço: Shopping Ibirapuera: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902

Bilheteria Ticketmaster – Piso: Jurupis (subsolo)

Horários de funcionamento:

Terça a sábado: das 10h às 22h | Domingos e feriados das 14h às 20h

*A organização antecipa que, para a melhor experiência, os fãs assegurem a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso descomplicado no momento da compra online.

Line Up Lollapalooza Brasil 2025

Em breve, serão revelados mais detalhes sobre o Lollapalooza Brasil 2025, incluindo o line-up completo.

Lollapalooza Brasil

A cada ano, uma legião de fãs do festival garante seus ingressos para os três dias, antes mesmo do anúncio do line-up. Essa confiança é sempre recompensada, com um serviço de qualidade e artistas que levam ao público os melhores shows. A experiência do Lollapalooza, permite que amantes da música e das artes em geral se encontrem em uma celebração única e inesquecível.

Nos seus 33 anos de história, o Lollapalooza promove festivais relevantes e diversos culturalmente, que marcam presença em oito países, em quatro continentes. No Brasil seus 4 palcos receberão cerca de de 80 atrações. Uma ampla gama de atividades simultâneas cobrirá os 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Além das experiências musicais, todos os presentes poderão desfrutar de experiências gastronômicas, áreas de descanso e interação com marcas e patrocinadores.