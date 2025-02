Lollapalooza Brasil 2025: saiba como ativar seus ingressos digitais

A partir deste ano, o Lollapalooza Brasil adotará um formato inovador para a venda de ingressos, passando a disponibilizá-los exclusivamente em formato digital. A 12ª edição do festival já está com os ingressos à venda através do site da Ticketmaster, permitindo que o público ative suas entradas de maneira prática e segura.

A decisão de migrar para um sistema 100% digital foi anunciada em agosto do ano passado e visa não apenas aumentar a segurança, mas também eliminar a cobrança de taxas de envio que eram comuns nas edições anteriores. Para garantir o acesso ao evento, a ativação dos ingressos é essencial. Todos os bilhetes, independentemente da categoria, podem ser acessados pelo aplicativo “Quentro”, que deve ser apresentado na entrada do festival.

Uma das inovações trazidas por esse novo sistema é a geração de um QR code que será atualizado automaticamente e constantemente. Em decorrência dessa tecnologia, não serão aceitos prints de tela ou cópias impressas dos ingressos. Para entrar no evento, o usuário deve abrir o aplicativo e selecionar o ingresso correspondente ao dia desejado. Vale ressaltar que o aplicativo não requer conexão à internet durante a entrada, sendo necessário apenas que o celular esteja com a bateria carregada.

Para aqueles que não puderem comparecer ao festival, há a opção de transferir os ingressos para outra pessoa utilizando a funcionalidade de Transferência disponível no aplicativo Quentro. É importante observar que essa operação deve ser feita com atenção, pois uma vez completada, não é possível cancelar a transferência. O destinatário se torna o único responsável pelo ingresso e não poderá transferi-lo novamente; no entanto, ele poderá devolvê-lo à conta do remetente original caso seja necessário.

A edição de 2025 do Lollapalooza Brasil ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os principais artistas confirmados para este ano incluem Olivia Rodrigo e Rüfüs du Sol na sexta-feira (28), Shawn Mendes e Alanis Morissette no sábado (29), além de Justin Timberlake e Tool no domingo (30).

O line-up completo foi revelado em setembro do ano passado e traz uma diversidade de talentos como Benson Boone, Foster The People, Zedd e Tate McRae, além de renomados artistas brasileiros como Jão, Sepultura, Marina Lima, Drik Barbosa, Jovem Dionisio e Tropkillaz. O público já pode conferir os horários das apresentações programadas para esta edição imperdível do festival.