Lollapalooza Brasil 2024 anuncia sideshows com FLETCHER e The Driver Era 

O Lollapalooza Brasil 2024, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, anuncia dois sideshows que vão anteceder o festival e esquentar a cidade de São Paulo: FLETCHER e The Driver Era terão apresentações individuais no Cine Joia nos dias 20 e 21 de março, respectivamente. Os ingressos já estão disponíveis em Ticket Master.

A cantora e compositora pop americana FLETCHER se apresenta pela primeira vez no Brasil, no dia 20 de março de 2024, no Cine Joia, com abertura da artista goiana DAY LIMNS, que foi finalista do The Voice Brasil 2017, já fez parceria com Vitão, Di Ferrero (NX Zero) e abriu shows para Pitty e Avril Lavigne no Brasil.

FLETCHER teve uma grande ascensão em 2019 com “Undrunk” e em 2020, com o lançamento aclamado pela crítica do EP THE S(EX) TAPES. Até 2022, ela havia esgotado mais de 200.000 ingressos em todo o mundo e se apresentado em grandes festivais, como o Lollapalooza, com o álbum de estreia, Girl Of My Dreams (que estreou em 15º lugar no Billboard 200). FLETCHER é conhecida por sua base de fãs fervorosa e pela performance que quebrou a internet ao lado de Miley Cyrus no início de 2023. Em 2024, ela lançará seu segundo álbum, liderado pelo single “Lead Me On”, e fará turnês internacionais como atração principal.

Com apresentação marcada para o dia 21 de março no Cine Joia, The Driver Era é um duo alternativo composto pelos irmãos Ross Lynch e Rocky Lynch. A banda foi formada na Califórnia, Estados Unidos, em 2018, após o término do grupo anterior dos irmãos, chamado R5. A sonoridade de The Driver Era incorpora elementos de pop, rock e música eletrônica. Desde o single de estreia, “Preacher Man” (2018), foram três discos lançados: “X” (2019), “Girlfriend” (2021) e o disco da atual turnê, “Summer Mixtape” (2022).

No Lollapalooza Brasil 2024, FLETCHER se apresenta na sexta-feira (22) ao lado de bandas como Blink-182, Arcade Fire, The Offspring e Jungle. The Driver Era, por sua vez, tocará no domingo (24), dia de Sam Smith, SZA, Gilberto Gil e Phoenix. Os tradicionais sideshows acontecem desde a primeira edição do Lollapalooza Brasil, em 2012. Na véspera do evento, o clima do festival se espalha pela cidade de São Paulo, que está pronta para receber artistas de renome mundial. Sempre em espaços mais intimistas, as apresentações oferecem uma experiência mais próxima para artistas e seus fãs.

Tipos de ingressos e preços dos sideshows do Lollapalooza Brasil 2024

Inteira: R$300,00

Meia*: R$150,00

Taxa de Serviço para compras online: 20%

*Meia Entrada: A meia entrada é destinada para maiores de 60 anos, Estudantes, Jovens de baixa renda, Pessoas com Deficiência, Profissionais das Redes Públicas de Ensino de São Paulo e Aposentados.

Cada cliente poderá adquirir até 06 (seis) ingressos, sendo no máximo 01 (uma) meia entrada por pessoa.

Exclusivamente para o side show The Driver Era, haverá um pacote especial de ingresso + Meet & greet:

Inteira: R$920,00 (300,00 ingresso + R$620,00 Meet & Greet)

Meia entrada: R$770,00 (150,00 ingresso + R$620,00 Meet & Greet)

Este pacote dá acesso a: