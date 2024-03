Lollapalooza BR: público poderá adquirir bilhetes de transporte público colecionáveis da Budweiser

Divulgação

Pensando na praticidade de quem vai ao Lollapalooza e optou por utilizar o transporte público, Budweiser, cerveja oficial do festival, convocou a Abasp e a Autopass, associação e empresa responsáveis pelo TOP, plataforma de transporte que dá acesso às linhas do Metrô, da CPTM e aos ônibus da EMTU da capital e da Grande SP, para criar uma versão exclusiva e colecionável do bilhete TOP.

A marca idealizou a ação para estimular a compra dos bilhetes personalizados com antecedência, oferecendo uma lembrança para registrar uma edição que promete ser histórica, além de incentivar o consumo responsável e o uso do transporte público.

A edição limitada do cartão contará com seis designs diferentes, colecionáveis e não descartáveis, com estampas estilizadas que refletem o conceito “Todo mundo merece uma Bud no Lolla!”. Os bilhetes custam o mesmo valor da tarifa regular e serão vendidos apenas para maiores de 18 anos.

Outra novidade é que dentro do estande da marca no Autódromo de Interlagos, serão disponibilizadas caixas de recarga do cartão TOP. Assim, o público poderá recarregar o seu cartão pessoal ou comprar os bilhetes unitários para voltar para casa com tranquilidade.

Serviço

Edição limitada inspirada em Bud no Lollapalooza com 6 cartões TOP colecionáveis

Data de venda: do dia 21/03 até o dia 24/03. Local de venda: estações de metrô Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Pinheiros (Linha 4-Amarela). Cada bilhete contém uma passagem e não pode ser recarregado. Para efetuar a compra, é necessário ter mais de 18 anos. Venda sujeita à disponibilidade de estoque. Cada cartão corresponde a uma passagem. Assim, quem precisar de bilhetes de ida e volta para os três dias de festival já completa a coleção.