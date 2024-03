Lollapalooza: adolescente é apreendido por furto de cartões bancários durante festival

A Polícia Militar apreendeu um adolescente por furto de 82 cartões bancários durante o festival Lollapalooza, no domingo (24), realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

De acordo com as informações, os policiais realizavam patrulhamento pela avenida Interlagos, no entorno do autódromo, quando suspeitaram de três jovens que fugiram ao ver a aproximação da equipe.

Os policiais conseguiram deter um dos adolescentes ainda nos arredores do evento. O menor carregava 82 cartões bancários, a maioria com queixa de furto, além de R$ 20.

Os itens foram recuperados e a ocorrência foi registrada como furto no 11º Distrito Policial (Santo Amaro).