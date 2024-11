Lojas do Shopping Praça da Moça terão descontos de até 70% na Black Friday 2024

Entre os dias 29/11 e 01/12, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, realizará a Black Friday 2024. Neste período, além dos descontos de até 70% nos estabelecimentos participantes, o consumidor que realizar suas compras no estabelecimento, será beneficiado com cupons em triplo para a campanha de Natal que sorteará um Renault Kardian, além de bikes elétricas.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa para a Black Friday deste ano é de movimentar cerca de R$5,22 bilhões para o comércio varejista. Além das oportunidades de desconto será possível aproveitar as atividades natalinas, já que o mall está com atividades como a presença do Papai Noel e as tradicionais Paradas de Natal, com desfile de personagens nos dias 29 e 30 de novembro às 15h e 19h.

Para facilitar o acesso às ofertas, o Shopping Praça da Moça, viabiliza as compras por meio do WhatsApp. Além da via tradicional, os clientes podem mandar mensagem no número 11 4057-8900 e escolher o produto desejado. As funcionalidades deste canal permitem que os clientes realizem suas compras pelo WhatsApp e escolham entre receber em casa ou retirar na loja.

Quem estrela a campanha é Pablo Spyer, economista e influenciador digital, sócio da XP Investimentos, conselheiro da ANCORD, Associação das Corretoras de Investimentos do Brasil. Spyer ainda é apresentador da Rádio Jovem Pan e JP News com 5 programas entre eles, o “Minuto Touro de Ouro”, além disso é vencedor do prêmio iBest de maior influencer de investimentos de 2023.

“A Black Friday é um aquecimento para as compras de final de ano e é um fenômeno mundial no setor do comércio, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Na campanha deste ano, será possível encontrar itens de setores variados com descontos de até 70%. E como já é tradição nós contemplamos nosso consumidor triplicando os cupons para a nossa campanha de Natal”, comenta o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima.

Serviço

Black Friday 2024 no Shopping Praça da Moça

Dias e Horários: Dias 29 /11 e 30/11 das 10h às 22h. Dia 1/11 das 11h às 22h – Com lojistas podendo fazer horário reduzido das 14h às 20h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.