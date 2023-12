Loja de materiais elétricos investe R$ 4 milhões na segunda unidade em Santo André

Loja de materiais elétricos estabelecida há 15 anos na Rua Gertrudes de Lima, no Centro de Santo André, a Via Elétrica inaugurou sua segunda unidade na cidade.

Com investimento na casa dos R$ 4 milhões e 20 novos empregos gerados, a Via Elétrica Prime está de portas abertas na mesma rua da primeira unidade da rede. Enquanto uma segue instalada da Rua Gertrudes de Lima, número 278, a nova loja está no número 222. Somadas as duas unidades, a rede emprega 45 pessoas em Santo André.

De acordo com Marigildo Fabretti, dono da Via Elétrica e Via Elétrica Prime, a nova loja atende a demanda de um nicho diferente em relação ao público da primeira unidade.

“Eu estou nessa rua desde 1983, porque tive vários comércios aqui. Surgiu a ideia de abrir a Via Elétrica Prime para termos condição de fazer uma loja um pouco mais específica para a área de iluminação, fazer projetos e desenvolver informações para os clientes. Não é uma loja elitizada, mas sim para apresentarmos soluções. Estamos arrumando outro nicho para ocupar as lacunas que temos no mercado”, conta.

“Empreendedores que ampliam os seus investimentos e geram novos empregos em nossa cidade, não só comprovam o enorme potencial de consumo de Santo André, bem como validam o sucesso de nossa política de desenvolvimento econômico que tem gerado cada vez mais novas oportunidades para a população”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.