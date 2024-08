Loja da COOP de Santo André sedia feira de adoção animal

Preocupada com a comunidade em seu entorno e com o elevado número de animais abandonados, a Coop – por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade da sua plataforma de responsabilidade Social, Coop Faz Bem, sediará uma feira de adoção animal neste sábado (17 de agosto), no horário das 10h às 15h, no estacionamento da loja localizada na Rua dos Coqueiros, 310 – Bairro Campestre – Santo André.

Em parceria com protetores independentes, a feira terá aproximadamente 20 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos, e aqueles com mais de quatro meses já estarão devidamente castrados e vacinados.

O candidato a tutor de um pet deverá apresentar documento de identificação original (RG, CPF ou CNH), comprovante de endereço recente no nome do proprietário e passar por uma entrevista. No dia, também haverá arrecadação de ração animal.