Logística da sede impulsiona o setor de caminhões no Brasil

Todos os anos, o período de férias e a chegada do verão geram um aumento significativo no consumo de bebidas, impactando diretamente as empresas do transporte rodoviário de Cargas, que trabalham com a distribuição de bebidas como cervejas, refrigerantes, águas e sucos. Uma pesquisa realizada este ano pela Fundação Dom Cabral indicou que 91,4% do volume movimentado no Brasil pelo modal rodoviário corresponde às bebidas. A intensificação da produção de bebidas no país impulsiona o “Projeto Verão”, no qual as transportadoras de bebidas se empenham em garantir o abastecimento de mercadorias nos supermercados e a eficiência no armazenamento desses produtos para as épocas com maior demanda como o Natal, Ano-Novo, Carnaval e as férias escolares. Esse período é marcado pelo planejamento estratégico das empresas, que é iniciado já no segundo semestre do ano, para a movimentação desses produtos pelo país, gerando perspectivas de crescimento para o setor. De acordo com Ludymila Mahnic, COO da Mahnic Operadora Logística, de julho de 2023 até março deste ano, a empresa já transportou 77 mil toneladas de mercadorias durante o período do projeto, enquanto que, em meses fora dessa época, a média chega a 45 mil toneladas transportadas. “Nossas expectativas são as melhores possíveis para essa época. O transporte corre contra o tempo a qualquer momento, pois o embarcador pede urgência na coleta e, consequentemente, temos de entregar com prioridade ao cliente final, que aguarda os produtos para a venda. Então, toda e qualquer tecnologia que forneça essa agilidade é de extrema importância”, explica a executiva.

Informação é poder

Van Mercedes-Benz Sprinter (Divulgação)

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, em parceria com a Michelin ConnectedFleet, apresenta uma nova funcionalidade em sua plataforma de conectividade, a Vans Connect, para a linha Sprinter no mercado brasileiro. Além das aplicações atuais que disponibilizam uma série de recursos para gestão da frota, o sistema agora conta com o compartilhamento em tempo real da localização do veículo. A novidade não tem custo adicional e pode ser ativada pelo próprio usuário por meio de um cadastro do veículo na plataforma, gerando um link com duração de, no mínimo, uma hora, podendo ser compartilhado com qualquer pessoa. Com essa tecnologia, várias aplicações da Sprinter são beneficiadas, como as operações de transporte escolar, uma vez que os pais podem acessar a localização em tempo real da van com seus filhos. O recurso também pode ser útil para os serviços de transfer e entregas em geral, bem como em outras configurações. Todos os veículos Sprinter comercializados no país vêm equipados com o Vans Connect de fábrica, e o serviço pode ser ativado em qualquer momento por meio de uma assinatura a partir de R$ 49,90. Com esse serviço, é possível ainda configurar alertas de velocidade da via, mudanças de trajetória e tráfego fora de horário e planejar uma organização de rota com customização de área e pontos de interesse, auxiliando na recuperação veicular (SVR) se necessário.

Rotas do Pacífico

Caminhões Volkswagen Constllation no Peru (Divulgação)

Entre os maiores mercados internacionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Peru alcança o marco de 12.500 veículos da montadora em circulação. Do total, 8.300 são destinados ao transporte de cargas e 4.200 atendem à movimentação de passageiros. A unidade emblemática que representa a comemoração acaba de chegar aquele país para operar na frota do grupo Arguelles na limpeza pública. O caminhão de número 12.500 compõe a frota de veículos entregues ao Grupo Arguelles para a prestação de serviços de limpeza pública. A recente negociação inclui 17 unidades de um lote de 62 caminhões Volkswagen, que variam entre os modelos de 17 e 26 toneladas de Peso Bruto Total. Estão equipados com implementos para compactação de lixo e atuarão nas principais cidades do Peru. “Em um cenário de grande competitividade, sempre nos posicionamos como o grande parceiro de nossos clientes e importadores, com produtos de qualidade, serviços de excelência e uma relação muito próxima, focada em suas necessidades sob medida”, destaca Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais da empresa.

Mobilidade elétrica exportada

Ônibus elétrico Mercedes-Benz eO500U (Divulgação)

A Mercedes-Benz do Brasil dá mais um importante passo no rumo da eletromobilidade em veículos comerciais na América Latina. O modelo eO500U, primeiro chassi de ônibus elétrico a baterias desenvolvido e produzido pela empresa em sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, chega ao mercado argentino. O eO500U atende assim à crescente demanda por transporte urbano sustentável, unindo eficiência e segurança. Totalmente desenvolvido no Brasil, o eO500U já é uma realidade na produção e nas vendas. O chassi eO500U apresentado na Argentina é o mesmo modelo vendido em São Paulo e conta com cinco módulos de bateria que proporcionam autonomia de 250 quilômetros, atendendo a todas as necessidades do transporte urbano. O sistema de carregamento da bateria é plug-in, e o tempo de recarregamento total é de três horas, utilizando o mesmo padrão tecnológico dos ônibus elétricos Mercedes-Benz eCitaro na Europa. “Nosso ônibus elétrico está cada dia mais presente nas vias e no sistema de transporte coletivo urbano da capital paulista, que é referência para outras metrópoles. Seus benefícios para o ambiente e a sociedade são notáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, totalmente silencioso e com menores custos durante todo o ciclo de vida do veículo”, afirma Achim Puchert, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.