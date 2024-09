Locutor de Gabriel Roncon sofre acidente no trabalho e é acolhido pela UPA Santa Luzia

Um locutor que trabalha no caminhão de som de Gabriel Roncon (Progressistas) sofreu acidente durante horário de trabalho nesta quarta-feira (25) e foi acolhido pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia. O caso, que coloca em dúvida as condições de segurança para as equipes que trabalham na campanha do oposicionista, foi explorado politicamente em mais um episódio de disseminação de fake news em canais ligados a Gabriel Roncon.

O profissional, identificado como Ailton, foi atendido pelo ortopedista de plantão na UPA Santa Luzia e recebeu os primeiros cuidados de emergência. Como o caso envolvia possível fratura em dedo com uso de aliança, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para a remoção do anel.

Pela gravidade do acidente que aconteceu na campanha de Gabriel Roncon, o médico ortopedista responsável da UPA solicitou a transferência, via CROSS (Central de Regulação do Governo do Estado), para o Hospital Nardini, referência para procedimentos de alta complexidade, como é o caso do locutor. Ailton já foi transferido ao Nardini e está sob cuidados médicos.

Fake news – A página de Instagram Foco em Ribeirão Pires, ligada à campanha de Gabriel Roncon, publicou foto do locutor do candidato sob a chamada “munícipe corre o risco de perder o dedo, por falta de especialista no novo hospital de Ribeirão”, mais um ataque mentiroso ao trabalho feito pelos profissionais de saúde do município e à gestão do prefeito Guto Volpi (PL).

A página omitiu a informação de que o paciente era, na verdade, um trabalhador da campanha de Gabriel Roncon vítima de possível falta de segurança no caminhão onde estava. A equipe de Gabriel Roncon, através da página, afirma que faltam ortopedistas no novo Hospital.

Mais uma informação falsa, uma vez que o atendimento na UPA foi tão rápido que o paciente teve a transferência feita ao Nardini em curto período de tempo.

Importante ressaltar que o novo Hospital São Lucas é uma unidade de retaguarda para internações, inclusive com os primeiros 11 leitos de UTI na rede pública da cidade.

A campanha de Guto Volpi tem sido alvo de constantes ataques dos adversários, que usam notícias falsas e materiais apócrifos para desinformar e gerar confusão entre moradores e eleitores de Ribeirão Pires. Medidas judiciais estão sendo tomadas.