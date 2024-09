Locutor da Band banca Fórmula 1 até 2025 mesmo com crise nos bastidores

O locutor Sérgio Maurício bancou que a Fórmula 1 vai continuar na Band em 2025. O anúncio, feito durante a narração ao vivo do GP da Itália, em Monza, neste domingo (1), afasta os rumores que emissora irá perder os direitos de transmissão da principal categoria de automobilismo. Ele destacou que o contrato é válido até o fim de 2025 e a empresa pretende manter o vínculo, apesar de uma crise nos bastidores.

Maurício então comentou: “A Fórmula 1 não para nunca aqui no grupo Bandeirantes, e estaremos juntos durante essa temporada. A próxima temporada até Abu Dhabi. Estaremos juntinhos aqui na Band com a melhor transmissão da F1, aqui no grupo Bandeirantes”.

A Band transmite a F1 desde 2021 em uma parceria com a Liberty Media. As duas empresas dividem, de forma igualitária, os valores pagos por patrocinadores, mas a emissora paulista tem tido problemas para realizar pagamentos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, uma casa de apostas comprou uma cota de patrocínio de R$ 20 milhões, mas não pagou O problema virou um processo na Justiça.

A Folha de S.Paulo apurou que o Grupo Globo está em negociações com a Liberty Media para voltar a transmitir à F1, após quatro temporadas. A emissora exibiu a categoria na TV aberta de 1981 até 2020 e agora vê o retorno das transmissões como uma oportunidade comercial. Mesmo nos anos mais sombrios em termos de ibope, a categoria teve êxito publicitário junto às classes AB, a de maior poder aquisitivo.