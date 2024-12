Localiza&Co abre vagas em áreas da Companhia para pessoas com deficiência na Grande São Paulo

A Localiza&Co, uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade do mundo, está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas na área administrativa e de tecnologia para pessoas com deficiência na Grande São Paulo. As vagas são para trabalhar em São Paulo, Santo André, Osasco e Guarulhos. Para os cargos de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, a jornada de trabalho é de 8h, no modelo presencial, e os interessados devem ter ensino médio completo, experiência com atividades administrativas, conhecimento em pacote office e disponibilidade para trabalhar aos sábados, até o meio-dia. As inscrições podem ser feitas aqui e, além disso, os currículos poderão ser entregues nas agências da Companhia na cidade de interesse. A previsão é de que as contratações ocorram ainda neste ano.

Para se candidatar à vaga de Cientista de Dados o interessado deve ter capacidade de avaliar impactos e retorno de modelos de Machine Learning, conhecimentos avançados em algoritmos de aprendizado de máquina, experiência sólida com estatísticas e conhecimentos avançados em Python e SQL. Os interessados na vaga de Desenvolvedor de Software devem ter ensino fundamental completo. Em ambos os casos as inscrições podem ser feitas aqui

Benefícios

Os benefícios oferecidos pela Companhia são: vale alimentação e refeição, vale transporte, previdência privada, plano de saúde e odontológico, Wellhub, participação nos lucros e resultados, acesso ao Programa Acolher (atendimento voltado à saúde física e emocional), acesso ilimitado a diversos cursos na Universidade Localiza, e descontos no aluguel de carros e na compra de veículos seminovos, auxílio creche e licença-maternidade e paternidade estendidas.

Esse movimento reforça o compromisso da Localiza&Co em construir uma companhia cada vez mais plural e inclusiva. Com um Programa de Diversidade robusto, lançado em 2020, a L&CO busca assegurar aos colaboradores um ambiente diverso, com segurança psicológica e acolhedor. Nos dois primeiros anos de existência, o Programa era formado por cinco frentes de atuação: equidade de gênero, LGBTQI+, migrantes e pessoas em refúgio, pessoas com deficiência e raça. Em 2023, incluiu também o grupo 50+ com foco em combater o etarismo, preconceito com base na idade, e promover evolução cultural, com a melhoria de processos e jornada de profissionais com mais de 50 anos.

Sobre a Localiza&Co

Somos uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade do mundo. Companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação, sempre com o foco na geração de valor e com visão de longo prazo.

Fundada em Belo Horizonte, em 1973, ao longo do tempo consolidou-se como líder de mercado, sendo hoje uma das 25 marcas mais valiosas do país. O compromisso em superar as expectativas dos clientes, aliado à excelência operacional, permite à Companhia oferecer uma variada gama de soluções de mobilidade por meio de mais de mil pontos físicos de atendimento ao cliente, distribuídos em 7 países da América do Sul, além da forte presença digital.

Serviço:

