Locação de temporada tem alta de até 900% para Natal e Réveillon

O Conselho consultou 14 imobiliárias em 12 cidades litorâneas e verificou que, em quase todas, os preços das diárias para o final de ano estão bem mais altos que os praticados no mesmo período de 2022. Somente as casas de 2 e 4 dormitórios no Litoral Centro estão com valores de aluguel mais em conta, com reduções de 39,24% e 27,27%, respectivamente, em relação ao ano passado.

No Litoral Sul, em cidades como Praia Grande e Mongaguá, no final do ano passado era possível alugar casas de 2 dormitórios por R$ 300,00 ao dia. Mas, agora, a locação diária está 900% mais cara: R$ 3.000,00/dia. Apartamentos de 01 dormitório também apresentaram diárias bem maiores: saíram de R$ 345,00 para R$ 1.950,00 (+465,21%).

No Litoral Norte, embora os percentuais de aumento sejam menores, os valores pedidos para as diárias também subiram. Casas de 4 dormitórios, para grupos maiores, custavam R$ 3.235,00 por dia no ano passado e agora estão valendo R$ 4.862,00/dia (+50,29%). E até os imóveis menores não escaparam desse cenário: apartamentos de 01 dormitório têm diárias a R$ 1.466,00, o que representa um custo 351,07% maior que os R$ 325,00 pedidos para o Réveillon de 2023.

Já as cidades de Santos, Guarujá e São Vicente, no Litoral Centro, foram as que registram duas reduções nos valores pedidos para as diárias de aluguel: casas de 2 dormitórios custam 39,24% a menos (caíram de R$ 1.325,00 para R$ 805,00) e de 4 dormitórios, 27,27% (custavam R$ 1.650,00 e agora estão por R$ 1.200,00).

Outras opções

A Pesquisa CRECISP optou, este ano, por oferecer outras opções de locação, para aqueles que preferem o campo à praia. Embora não tenha um comparativo com o ano passado, o levantamento trouxe os valores obtidos com 8 imobiliárias em 4 cidades, para as diárias de locação desse final de ano.

Em Barra Bonita, por exemplo, é possível alugar casas de 2 dormitórios por R$ 233,00 por dia enquanto as de 3 dormitórios saem por R$ 300,00.

As diárias também estão bem acessíveis em Águas de Lindóia: os preços variam de R$ 650,00 a R$ 1.291,00, para casas de 1 a 4 dormitórios. Também podem ser encontrados apartamentos com 2 quartos por R$ 1.000,00/dia.

As imobiliárias consultadas pelo CRECISP em Serra Negra oferecem casas de 2 dormitórios com diárias a partir de R$ 716,00. E os valores chegam a R$ 1.693,00 para casas com 4 dormitórios.

Em Atibaia, quem quiser alugar uma casa com 3 dormitórios para esse fim de ano, irá desembolsar R$ 850,00 por dia, valor que sobe para R$ 1.455,00 para imóveis com 4 quartos.

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, acredita que, após a pandemia, houve uma grande valorização dos imóveis localizados em cidades de praias ou montanhas, o que pode explicar essa alta nos preços das locações. “Quem investiu nesse nicho vislumbrando inquilinos que optaram pelo home office nesses locais durante o período de isolamento social, busca agora outra fatia de locatários, interessados no turismo. De qualquer forma, especialmente nessa época do ano, há sempre uma boa expectativa de lucratividade para aqueles que dispõem de casas e apartamentos de veraneio.”

Viana alerta, no entanto, sobre a necessidade de se firmar um contrato de locação, com a assessoria de um corretor ou imobiliária, para garantir que as festas de final de ano não se transformem em pesadelo. “É essencial esse trabalho do corretor para que ninguém caia no golpe da locação.”