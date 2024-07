Lobo Temporal lança “Me Diz”

Lobo Temporal, está pronta para emocionar seus fãs com o lançamento de “Me Diz” no próximo dia 05 de julho. Este lançamento, em parceria pelo selo Musikorama Music da Argentina e pela editora New Music Brasil, promete ser um marco na carreira da banda, trazendo uma balada pop rock carregada de sentimentos profundos e reflexões intensas sobre os relacionamentos.

Me Diz é uma faixa que combina a melancolia e a energia, características que se tornaram marca registrada da banda. A música inicia com um dedilhado suave e melancólico no violão, que logo se transforma em uma explosão sonora carregada de emoção, reminiscentes dos grandes clássicos de U2 e Foo Fighters. A produção da música é um verdadeiro espetáculo auditivo, levando o ouvinte a uma jornada sonora que começa na introspecção e culmina em um poderoso refrão.

A letra de “Me Diz” aborda a complexidade dos sentimentos que acompanham o fim de um relacionamento. O vocalista Barsa utiliza versos como “Me diz aonde você esqueceu / O amor que um dia uniu você e eu?” para expressar a busca desesperada por respostas e a dificuldade de aceitar o fim. Inspirado por histórias pessoais e observações de rompimentos ao seu redor, Barsa cria uma narrativa que é ao mesmo tempo pessoal e universal.

A produção musical ficou a cargo de Fernando Junio que, junto com o grupo, imprimiram uma sonoridade em “Me Diz” que se tornou em uma mistura perfeita de hits como These Days (do Foo Fighters), I Am Highway (de Audioslave) e Black (do Pearl Jam). A combinação de riffs intensos e uma linha vocal poderosa cria uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, nostálgica e inovadora. A banda consegue capturar a essência do pop rock dos anos 90 e 2000, ao mesmo tempo que imprime sua própria identidade sonora.

Lobo Temporal tem se destacado na cena musical por sua capacidade de criar músicas que tocam profundamente seus ouvintes. Com “Me Diz”, a banda espera não apenas alcançar aqueles que estão passando por situações similares, mas também oferecer uma trilha sonora para a cura emocional.

“Me Diz” será disponibilizada em todas as plataformas de streaming a partir do dia 05 de julho, e promete ser um sucesso tanto entre os fãs de longa data quanto entre novos ouvintes que buscam uma conexão emocional através da música. E você pode ouvi-la aqui no seu app predileto no link ao lado: https://bfan.link/me-diz-