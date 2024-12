Lobo-Marinho Joca Deixa a Praia de Ipanema

Um lobo-marinho, carinhosamente chamado de Joca, deixou a Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar 48 horas sob vigilância de biólogos. A sua presença na região é considerada incomum nesta época do ano, quando a migração desses animais é rara.

Na manhã desta sexta-feira, dia 20, o jovem lobo-marinho mergulhou no oceano e seguiu seu caminho, encantando tanto cariocas quanto turistas durante sua breve estadia. Os especialistas que monitoraram o animal relataram que ele havia entrado no mar algumas vezes antes de finalmente se afastar. “Ele entrou no mar algumas vezes e voltou, mas sempre à vista. Por volta das 11h, mergulhou e não retornou mais“, declarou a veterinária Yasmin Siqueira, que fez parte da equipe responsável pelo acompanhamento do lobo-marinho.

Aventuras

Durante sua permanência na praia, Joca foi observado enquanto se aventurava nas águas do Atlântico, mas sempre permanecendo próximo à areia. Na quinta-feira, dia 19, ele chegou a dar um mergulho e retornou à praia logo em seguida. O animal é um macho jovem e sua aparição tem gerado grande interesse entre os visitantes da famosa praia carioca.

A migração de lobo-marinhos provenientes das águas geladas do sul do continente brasileiro para regiões mais quentes é uma ocorrência que normalmente não se observa nesta época do ano, o que aumenta a curiosidade em relação ao comportamento de Joca.

Imagens do lobo-marinho foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostrando sua interação com o ambiente da Praia de Ipanema e sua passagem pelas areias da praia. As autoridades locais continuam atentas ao movimento dos animais marinhos na área, contando com o suporte de guarda-vidas e equipes de patrulha ambiental.

Com o retorno ao mar, espera-se que Joca encontre seu caminho natural nas águas, enquanto a comunidade científica permanece vigilante em relação à saúde e aos hábitos dos lobo-marinhos na região.