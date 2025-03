Lobo-marinho-antártico é resgatado após avistamento na Praia da Enseada, em Guarujá

Na manhã da última quinta-feira, 13 de abril, um lobo-marinho-antártico foi avistado na Praia da Enseada, em Guarujá, surpreendendo os banhistas e os moradores da região. O momento foi registrado por meio de um drone operado pelo piloto Rafael, que capturou imagens do animal tentando retornar ao mar enquanto se debatia para escapar de uma possível intervenção de resgate.

Este avistamento marca a segunda ocorrência desse lobo-marinho na área. Anteriormente, o animal já havia sido resgatado na Praia do Embaré, em Santos (SP), onde havia encalhado e apresentava sinais de exaustão. De acordo com informações do Instituto Gremar, que atua na conservação marinha e no resgate de animais em situação de risco, o lobo-marinho foi encontrado em condições preocupantes e necessitou de cuidados imediatos.

Após o novo avistamento, as equipes do Instituto Gremar foram mobilizadas novamente para garantir a segurança do animal. Durante a captura, o lobo-marinho demonstrou resistência, mas acabou sendo resgatado com sucesso. Nos próximos dias, ele passará por exames detalhados e será estabilizado antes de qualquer reabilitação ou retorno ao seu habitat natural.

A presença desses animais nas praias brasileiras tem gerado discussões sobre a conservação das espécies marinhas e os impactos das mudanças climáticas em seus habitats naturais. O Instituto Gremar reafirma a importância da preservação dos oceanos e da fauna que deles depende.

Para mais informações sobre este caso e outros relacionados à vida marinha, é possível acompanhar as redes sociais do Instituto Gremar e outros órgãos de proteção ambiental.