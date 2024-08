Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini se apresentam em comemoração ao Dia dos Pais em Minas

O Espaço Unimed, uma das principais casas de show do Brasil, receberá Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini comemorando os 50 anos da música de Minas, no dia 07 de junho de 2024 (sexta). O sucesso é tamanho que o trio retorna a São Paulo com uma data extra no dia 11 de agosto de 2024 (domingo), em comemoração do dia dos pais.

A música de Minas Gerais, celebrada pelos quatro cantos do mundo, ganhou vitrine ímpar no início dos anos 70 com o lançamento da pérola “Clube da Esquina” (1972), álbum que consagrou Milton Nascimento, Lô Borges e revelou uma safra primorosa de compositores e letristas do estado. O disco, considerado um dos melhores da música brasileira de todos os tempos, traz parcerias também com Beto Guedes e abriu caminho para artistas como Flávio Venturini, Tavito, Toninho Horta, Wagner Tiso e diversos outros grandes nomes da nossa cultura.

A história cuidou de guardar um lugar muito especial para todos estes ícones que hoje são celebrados no Brasil e mundo afora. E foi pensando justamente nisso que surgiu o desejo de reunir três das maiores referências dessa preciosa geração no mesmo palco. O show “50 anos da música de Minas”, que conta com shows de Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini, estreou em Juiz de Fora em maio de 2023 e já passou por Porto Alegre, Vitória, Belo Horizonte e São Paulo e 16 de março no Rio de Janeiro com casa lotada novamente. O projeto, idealizado por Barral Lima, visa não somente celebrar a obra-prima que estes artistas deixaram como marca na história musical do país, como também destacar as parcerias entre eles e suas novas composições.

O cantor e compositor Lô Borges traz para esta apresentação enormes sucessos como “Paisagem na Janela”, “Trem Azul”, “Quem sabe isso quer dizer amor”, além das canções de mais novo álbum “Não me espere na estação”. Beto Guedes, autor de clássicos como “Amor de Índio”, “Sol de Primavera” e parceiro de Lô na inesquecível “Equatorial”, rememora seus 50 anos de carreira que marcaram gerações. Já Flávio Venturini, autor de hits como “Todo azul do mar”, “Te amo espanhola” e “Criaturas da Noite” apresenta as canções que fizeram da sua história uma das mais celebradas da música brasileira, além de novas composições que seguem encantando todo o país.