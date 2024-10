Livros para aprender a lidar com dinheiro e finanças

Em um mundo cada vez mais complexo e dinâmico, entender como gerir as finanças pessoais se tornou essencial para alcançar a estabilidade financeira e realizar metas e sonhos de longo prazo. Por isso, Raul Sena, educador financeiro, investidor e fundador da escola de investimentos AUVP, selecionou cinco livros indispensáveis para quem deseja conhecer mais do universo das finanças pessoais e dos investimentos.

“Pai Rico, Pai Pobre” – Robert Kiyosaki

Raul Sena destaca este best-seller como um ponto de partida para quem quer mudar a mentalidade sobre dinheiro. “Kiyosaki nos ensina a importância de ter mais ativos que passivos, trazendo uma nova perspectiva sobre como o dinheiro realmente funciona,” explica Raul. De um lado, o livro apresenta um pai rico e sua visão empreendedora. De outro, um pai pobre, com uma postura negativa sobre o dinheiro. Com este paralelo entre dois mundos tão distintos, Kiyosaki traz a possibilidade de transformar a mentalidade pobre em uma mentalidade rica. Em resumo, o livro fala sobre o poder das escolhas e da mudança de pensamento.

“O Homem Mais Rico da Babilônia” – George S. Clason

De acordo com Raul, este clássico atemporal oferece lições práticas e acessíveis sobre poupar dinheiro, investir do jeito certo e ter um custo de vida abaixo da renda mensal. “As parábolas de Clason são simples, mas muito impactantes, porque dão ensinamentos que qualquer pessoa pode aplicar no seu dia a dia,” afirma.

“Os Segredos da Mente Milionária” – T. Harv Eker

Este livro é essencial para quem deseja transformar sua relação com o dinheiro. O autor aborda as crenças e padrões mentais que determinam o nosso sucesso financeiro, oferecendo uma nova forma de pensar que pode nos levar a resultados extraordinários.

“Dinheiro: Domine Esse Jogo” – Tony Robbins

Raul indica este livro para quem busca uma visão abrangente sobre finanças pessoais e investimentos. “Robbins entrevista grandes nomes do mercado financeiro e oferece estratégias práticas para construir e proteger a riqueza”, pontua o fundador da AUVP.

“O Investidor Inteligente” – Benjamin Graham

É considerado a bíblia do chamado Investimento em Valor (Value Investing). “Graham nos ensina a arte de investir com segurança e prudência, destacando a importância da análise fundamentalista e da paciência no mercado de ações,” explica Raul Sena. Embora seja mais denso, o livro traz algumas abordagens muito interessantes, como a analogia do “Sr. Mercado”, que representa os investidores, agindo quase sempre de forma irracional. “Além disso, Graham ensina de uma forma bem prática como descobrir se uma ação da bolsa está cara, seguindo fórmulas matemáticas simples relacionadas ao patrimônio e ao lucro da empresa”, conclui Sena.