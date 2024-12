Cinco livros infantojuvenis para presentear neste fim de ano

O fim de ano é um período no qual a maioria das pessoas consegue descansar um pouco mais e desfrutar da companhia de família e amigos. Além disso, é uma boa época para praticar hobbies, e, para muitos, a leitura é o melhor deles. Nesse contexto, os livros podem ser opções interessantes de presentes de Natal, inclusive para crianças e adolescentes.

De acordo com a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, as pessoas relataram que a segunda principal forma de terem acesso aos livros, em 2024, foi ganhando de presente. “Selecionar boas obras literárias para as crianças e os jovens é uma forma de atrelar a leitura a momentos de descontração e entretenimento, incentivando o desenvolvimento desse hábito além do contexto escolar”, afirma Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.

Adaptações de obras renomadas mundialmente, como Odisseia (de Homero) e Moby Dick (de Herman Melville), são escolhas certeiras para criar uma ponte entre as novas gerações e grandes nomes da literatura.

Para além dos clássicos, produções originais lançadas neste semestre também trazem uma valiosa bagagem cultural. “Todas as meninas [deveriam ler] Deborah Ellis”, afirmou a ativista paquistanesa Malala Yousafzai para o New York Times. A História de Shauzia, de Deborah Ellis, conta a jornada de uma garota afegã que enfrenta os obstáculos impostos na sua vida devido a conflitos políticos da região em que nasceu, o que não a impede de ir atrás dos sonhos. A narrativa da vida de Shauzia pode causar um impacto essencial para que o público jovem tenha uma noção aprofundada de temas complexos atuais.

Já o livro Um peixe boiando no ar, de Ricardo Azevedo, propõe uma reflexão pessoal, que explora o nosso papel no mundo. “É uma excelente recomendação de leitura para ajudar os jovens a desenvolver um olhar poético sobre o mundo, sensibilizando-os a respeito de temas sociais e humanos”, comenta Laura.

Ainda no aspecto cultural, a obra Àjàpá – Adivinhas com iorubá tem uma dinâmica diferente em relação aos outros livros. Essa novidade da Editora Caramelo traz conhecimento sobre a arte africana por meio de uma série de desafios para entreter seus leitores, um mais interessante que o outro. O texto de Walther Moreira Santos leva o público a desvendar charadas em iorubá, língua falada em vários países da África Ocidental.

Confira mais detalhes sobre os livros:

Odisseia, de Homero

A clássica narrativa da volta de Ulisses à sua terra após a Guerra de Troia consiste em uma jornada repleta de desafios, marcada pela presença dos deuses da mitologia grega. É considerada a segunda obra clássica da literatura ocidental, depois de Ilíada, do mesmo autor. Esta adaptação de Geraldine McCaughrean conta com apresentação da autora de clássicos infantojuvenis Ana Maria Machado e posfácio do influenciador literário Adriel Bispo (@livrosdodrii), além de tradução do linguista Marcos Bagno e ilustrações de Denis Freitas.

Editora: Ática (selo da SOMOS Educação)

Adaptação: Geraldine McCaughrean

Ilustrações: Denis Freitas

Páginas: 120

Link para compra aqui.

Moby Dick, de Herman Melville

O famoso romance norte-americano, publicado pela primeira vez em 1851, conta a história de um capitão de navio que, ao sofrer um ataque de uma baleia branca, jura vingar-se do animal – agora seu inimigo. O livro narra não só as aventuras enfrentadas pela tripulação, mas também desbrava a intimidade e os mistérios mais profundos do oceano. Esta adaptação de Geraldine McCaughrean conta com apresentação de Ana Maria Machado, prefácio do influenciador literário Tiago Valente (@otiagovalente) e ilustrações de Filipe Rocha.

Editora: Ática (selo da SOMOS Educação)

Adaptação: Geraldine McCaughrean

Ilustrações: Filipe Rocha

Páginas: 136

Link para compra aqui.

A história de Shauzia: o sonho de uma garota afegã

A resiliência de uma adolescente afegã e seu desejo de recomeçar longe da guerra é o tema do lançamento da editora Ática, A história de Shauzia: o sonho de uma garota afegã. Escrito pela aclamada autora canadense Deborah Ellis, o livro dá continuidade à famosa saga da menina Parvana, composta pelas obras A outra face, A viagem de Parvana e Meu nome é Parvana.

Editora: Ática (selo da SOMOS Educação)

Autora: Deborah Ellis

Páginas: 128

Link para compra aqui.

Um peixe boiando no ar

Escrito e ilustrado pelo premiado autor Ricardo Azevedo,Um peixe boiando no ar propõe reflexões profundas sobre identidade e o papel que cada pessoa tem no mundo, a partir de uma lente lírica juvenil. Mais do que um livro de poemas, a mais nova obra da tradicional coleção Para Gostar de Ler (Editora Ática) é uma jornada emocional que convida cada leitor a olhar para dentro de si mesmo.

Editora: Ática (selo da SOMOS Educação)

Autora: Ricardo Azevedo

Páginas: 112

Link para compra aqui.

Àjàpá – adivinhas com iorubá

Escrito e ilustrado pelo premiado autor Walther Moreira Santos, o livro é uma oportunidade para os pequenos leitores desbravarem uma jornada de desafios, risadas e descobertas pela rica arte africana. A partir de textos cativantes que lançam inúmeras pistas, as crianças são incentivadas a desvendar adivinhas em iorubá, língua falada em vários países da África Ocidental. A resposta de cada desafio está sempre na página seguinte, colorida com ilustrações vibrantes que prestam homenagem à rica arte do continente africano.

Editora: Caramelo (selo da SOMOS Educação)

Autor: Whalter Moreira Santos

Páginas: 48

Link para compra aqui.