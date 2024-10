Livros de Romance para ler durante o Halloween

Disponível no Kindle Unlimited e participando do Prêmio Kindle de Literatura de 2024, Értom é perfeito para o Halloween e para quem busca histórias que desafiam e envolvem o leitor com mistério e emoção. Értom – Bianca PontesEm seu livro de estreia, Bianca Pontes explora temas sensíveis com uma leveza rara, abordando a morte sem recorrer a clichês. A história segue Ângela, uma ilustradora que pode prever e sentir a morte das pessoas, e seu relacionamento intrigante com Rafael, um policial civil. Com romance, humor, sensualidade, ironia e reflexões sobre a vida, Értom é uma jornada única para quem gosta de narrativas inusitadas. Uma leitora comenta:“Em seu livro de estreia, Bianca Pontes consegue tocar em temas sensíveis com uma leveza ímpar. Falar sobre morte sem cair em clichês é uma habilidade para poucos. A narrativa me surpreendeu com romance, humor, sensualidade, ironia e muitas reflexões sobre uma finitude permeada de esperança. Finalizei o livro feliz por ter conhecido o mundo lírico/onírico de Ângela Értom, criado com maestria pela autora como se quisesse me mostrar que, ainda que não haja nenhuma certeza, é sempre possível e necessário confiar nessa bela vida.”