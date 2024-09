Livros da vitrine da Prodesp na Amazon estão com descontos de até 50% 

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, lançou uma ação especial para comemorar a 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, que ocorre até o próximo dia 15 de setembro. Durante o evento, os amantes da literatura poderão adquirir mais de 300 obras premiadas do acervo da Imprensa Oficial do Estado, disponíveis no site da Amazon, com descontos que podem chegar a 50%.

“Esta é uma oportunidade única para os leitores ampliarem suas coleções com títulos de grande prestígio a preços reduzidos, aproveitando a segurança e as facilidades das compras online diretamente na maior loja virtual do mundo”, destacou Camilo Cavalcanti, diretor Administrativo-Financeiro da Prodesp.

A colaboração entre a Prodesp e a Amazon, iniciada em abril deste ano, busca universalizar o acesso a diversos títulos premiados da literatura nacional. Esta parceria amplia o alcance das obras do acervo histórico da Imprensa Oficial do Estado (Imesp), que foi incorporada pela Prodesp em agosto de 2021, permitindo que leitores de todo o Brasil adquiram essas publicações.

A sinergia entre as gigantes da tecnologia e do comércio eletrônico reflete a nova realidade da Prodesp, responsável pelo desenvolvimento de projetos idealizados pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) na transformação digital do Estado.

Para aproveitar as ofertas, visite o site www.amazon.com.br ou baixe o app da Amazon e garanta suas obras com descontos exclusivos durante a Bienal do Livro de São Paulo.