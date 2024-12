Livro retrata desafios da ansiedade através de vivências coletivas

A saúde mental é um grande tema de discussão no século XXI, ainda mais após a pandemia da Covid-19. Foi em busca de retratar histórias e dar voz a mulheres com ansiedade que a escritora e professora Daniela S. Terehoff Merino e sua irmã mais nova, Cláudia A. Terehoff Merino, produziram o livro “Dona do Mar ou Em Busca de Mim”, com ficção construída por meio de relatos reais, entre eles alguns colhidos no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Ribeirão Pires. O livro apresenta o personagem principal que busca redescobrir seus sonhos e enfrenta os desafios impostos pela ansiedade.

A ideia para o livro surgiu em 2022 e foi desenvolvida a partir de pesquisas, entrevistas e vivências no CAPS. Para dar vida à protagonista, Daniela Terehoff mergulhou no universo das mulheres atendidas pela rede, ouvindo relatos que moldaram a construção da personagem. Cada história trouxe detalhes únicos, permitindo que a protagonista refletisse, de forma sensível e autêntica, as experiências e desafios vividos por decorrência da ansiedade.

Daniela menciona que o maior desafio foi traduzir as complexidades da ansiedade na personagem, além de como retratar com leveza o tema Norte do seu livro. “O maior desafio foi encontrar e desvendar quem era a minha personagem em meio a tantos materiais interessantíssimos. Além de tudo isso, outra dificuldade bem grande foi entrar em universos tão desconhecidos para mim e transmitir, de forma eficaz, com as melhores palavras possíveis, sem ofender, sem machucar, e sem criar constrangimentos, o que outras pessoas me contavam, muitas vezes em lágrimas”, descreveu a escritora.

Foi através da sua irmã mais velha, Carolina Terehoff Merino, que é paciente do serviço de Prefeitura de Ribeirão Pires – também uma das inspirações para a construção da narrativa -, que Daniele abriu portas para conhecer o universo das mulheres no CAPS. “Ela teve bastante impacto, desde a escrita do projeto. Ela também percebeu a importância disso e falou comigo, insistindo bastante para que eu fosse à unidade. Foi graças a ela que tive a oportunidade de entrar e conhecer o serviço e todas as histórias”, descreveu.

A obra, que levou mais de dois anos para ser concluída, busca não apenas entreter, mas também sensibilizar sobre a importância da saúde mental e da empatia. O livro retrata e busca desmistificar a ansiedade, como forma de encorajar a luta de pessoas que sofrem com o transtorno, inclusive na procura por ajuda, sem qualquer tipo de vergonha.

O livro foi financiado pela Lei Paulo Gustavo (nº195/2022), do Governo Federal, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.