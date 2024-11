Livro que inspirou “Ainda Estou Aqui” alcança o topo de vendas na Amazon Brasil

O cinema nacional encontra-se em um momento de grande expectativa com o lançamento de “Ainda estou aqui”, uma adaptação cinematográfica do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Este longa-metragem surge como a produção brasileira com maior potencial para uma indicação ao Oscar nos últimos 20 anos.

Desde sua estreia em 7 de novembro, “Ainda estou aqui” já atraiu mais de um milhão de espectadores aos cinemas, evidenciando seu sucesso não apenas nas bilheterias, mas também no mercado editorial. O livro que inspirou o filme alcançou o topo das vendas na Amazon Brasil, refletindo o interesse crescente do público pela obra original.

Marcelo Rubens Paiva, autor da narrativa que deu origem ao filme, revisita suas próprias memórias e eventos significativos na vida de sua família. A história pessoal e comovente se entrelaça com a trajetória política do Brasil, especialmente ao abordar o destino trágico de seu pai, Rubens Paiva, um ex-deputado federal assassinado durante a ditadura militar.

Sob a direção de Walter Salles, “Ainda estou aqui” conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e foi amplamente elogiado pela crítica internacional. O filme centra-se na figura de Eunice, mãe de Marcelo, interpretada pelas renomadas atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Eunice é retratada como uma proeminente ativista dos Direitos Humanos que enfrenta adversidades após o assassinato de seu marido em 1971.

Com atuações marcantes e uma narrativa poderosa, “Ainda estou aqui” não apenas preserva a memória histórica e familiar, mas também serve como um importante alerta contra os riscos do autoritarismo. O impacto cultural e social do filme ressoa tanto nas telas quanto nas páginas do livro que lhe deu origem.