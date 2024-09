Livro “Princípios Milenares”, de Tiago Brunet, lidera por 5 semanas o ranking dos mais vendidos no Brasil

O livro “Princípios Milenares”, de Tiago Brunet, está há cinco semanas consecutivas no topo do ranking de livros mais vendidos do Brasil, segundo a lista da Veja. O sucesso da obra reflete a profunda conexão que Brunet estabelece com seus leitores ao apresentar 10 leis espirituais atemporais, oferecendo ferramentas para aqueles que buscam uma vida mais sábia e com propósito.

Com o objetivo de transformar mentalidades, o livro ensina como aplicar princípios milenares que ajudam a superar desafios e identificar oportunidades divinamente guiadas para alcançar prosperidade e paz. A obra, que conta com prefácio de Augusto Cury, já é considerada uma referência no desenvolvimento pessoal e espiritual, sendo um guia essencial para quem deseja liderar sua própria jornada.

Após sessões de autógrafos em diversas cidades, Tiago Brunet segue impactando multidões com sua mensagem de sabedoria, reforçando sua posição como uma das principais vozes da atualidade em liderança e espiritualidade.

Sobre o autor

Nascido no Brasil, Tiago Brunet se dedica a compartilhar a Sabedoria Milenar ao redor do mundo. Casado com Jeanine e pai de quatro filhos – Júlia, José, Joaquim e Jasmim – Brunet é um dos palestrantes mais requisitados no cenário internacional, já tendo realizado palestras em mais de 30 países. Formado em Teologia pela Flórida C University, onde também obteve seu mestrado, é um autor best-seller com obras publicadas em mais de 15 países. Além de apresentar o programa Café com Destino e ser o host do BrunetCast, Tiago se estabeleceu como um dos guias espirituais mais influentes da atualidade. Ele também é fundador e CEO do Instituto Destiny, onde criou o Método Destiny, através do qual orienta e capacita seus alunos a aplicarem os princípios milenares em suas vidas.