Livro “Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes” será lançado no Dia da Mulher (8)

Segundo a pesquisa “Nós, Mulheres”, realizada pelo Escritório de Parcerias das Nações Unidas (UN Partnerships) e pela empresa de pesquisas John Zogby Strategies, 85% das mais de 25.000 mulheres pesquisadas em 185 países destacaram a importância de seguir defendendo seus direitos.

Com o objetivo de trazer mais voz a essas mulheres que buscam por seu direito de fala, a autora Márcia Dantas, presidente da Aideal (Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor) vai lançar no Dia da Mulher (08/03), no Giramundo Bar, em São Bernardo do Campo, a segunda edição do livro “Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes”.

A nova parte da obra, que teve seu primeiro capítulo em 2021, traz novamente a proposta de dar voz e identidade às mulheres contando a história da presidente da AIDEAL, e de outras 13 autoras anônimas. Assim como na edição de quatro anos atrás, a atual conta com a organização e realização de Márcia Dantas, presidente da AIDEAL. “O livro busca empoderar as mulheres pelas suas próprias histórias e assim garantir que seus direitos e lutas sejam reconhecidos,” ressalta Márcia.

Para essa segunda edição do livro estão sendo contadas as histórias de; Márcia Dantas, Ana Paula Gomes, Camila Julien Reginato, Dricka Barros, Fabi Campos, Fabiana Morgado, Lu Alves, Manu Natividade, May Morais, Nane Voaletra, Nara Carvalho, Rakel Pinho, Regina Helena e Tania Fontes.

“Essa obra literária MIHF nos convida a fazer uma grande viagem pelo universo dessas mulheres, mostrando quão incríveis e potentes elas são. Aqui, encontraremos mulheres corajosas e ousadas, inseguras e inquietas. Mulheres que buscam e lutam para ser respeitadas, terem seus espaços e direitos garantidos e, acima de tudo, mulheres que só querem ser autênticas e verdadeiras, mesmo ainda enfrentando tantas dificuldades. O livro se diferencia pelo fato de as próprias mulheres serem coautoras da sua história, trazendo veracidade e autenticidade de cada uma delas,” destaca Dantas.

Agenda

Lançamento – “Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes” (2ª edição)

Data: 08/03/2025

Horário: 18h às 21h30

Local: Giramundo Bar – Rua Olegário Herculano, 235 – Anchieta – São Bernardo do Campo

Sobre a realizadora

Márcia Dantas é uma mulher nordestina, realizadora e sonhadora. É graduada de Educação Física e Pedagogia, MBI em Coaching, treinamento e desenvolvimento humano, pós-graduada em Lazer e Recreação, Presidente da AIDEAL Mentora, Palestrante, Escritora e treinadora de futebol. E uma das fundadoras da AIDEAL, idealizadora do Projeto Gestos do Bem e Mulheres Incríveis, Histórias fascinantes e autora de quatro livros.