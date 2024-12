Livro celebra o legado da Lira Musical de Diadema 

A Biblioteca Olíria Campos de Barros em Diadema realizará, na sexta-feira, 14 de dezembro, às 14h, o lançamento do livro “Tocando Histórias – O Legado da Lira Musical de Diadema”. O livro, escrito por Lucas José da Silva e José Barbosa, conta a trajetória da Lira Musical de Diadema, uma tradicional banda sinfônica que atua como espaço de educação cultural e musical para jovens no município.

Lucas José da Silva, autor da obra e mestre em música pela USP, explica como a obra foi iniciada, redigida e pensada. “É dividido em duas partes, e é resultado da minha dissertação de mestrado, em que pesquisei sobre a trajetória da banda. Também relacionei com o próprio desenvolvimento da cidade, as transformações sociais, urbanas e políticas e como isso influenciou as mudanças de caráter do grupo“, afirma.

O escritor também destaca o impacto social da Lira, que ultrapassou o limite da música, ao se tornar um espaço de formação e convivência para outras gerações. “A segunda parte do livro trata do desenvolvimento de formação cultural na cidade e como a Lira teve um papel de destaque nesse processo, já que desde 1974 foi escola para muitos jovens estudantes de música, os quais passaram pela chamada Lirinha, a banda infantil criada pelo maestro Aparecido Mateus“, complementa Lucas.

Sobre a Lira Musical de Diadema

Desde a fundação do conjunto musical, em 1968, a Lira Musical participa da vida cultural do município, marcando presença nas festas de São João, Natal e festivais, além de eventos realizados pela Secretaria de Cultura. Já participou de atividades em outras cidades da região, como na Grande São Paulo e no interior paulista. A atual gestão do prefeito José de Filippi Júnior, que assumiu em 2021, apoiou a retomada das atividades, após alguns anos de paralisação.

Serviço

14/12- Sábado – 14h

Lançamento do livro “Tocando Histórias“ – O Legado da Lira Musical de Diadema

Biblioteca Olíria Campos de Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro