Livro ajuda a descobrir as muitas nuances do narcisismo

Em meio às crescentes discussões sobre narcisismo na sociedade contemporânea, a Editora Cultrix traz para o Brasil uma obra que entrega clareza e compreensão sobre o tema como nunca antes visto. Em “A Nova Ciência do Narcisismo”, (336 páginas, R$ 67,00) o renomado psicólogo da Universidade da Geórgia Dr. W. Keith Campbell – em coautoria com jornalista Carolyn Crist – nos trazem um livro que desmistifica o fenômeno do narcisismo, capaz de guiar os leitores através das complexidades desse transtorno.

Tema amplamente debatido em nosso mundo contemporâneo, o narcisismo é frequentemente mal compreendido e erroneamente rotulado. Por conta disso, Dr. Campbell, com sua vasta experiência e pesquisa de ponta, oferece através da obra uma abordagem equilibrada e informativa. Em vez de simplificar o comportamento humano e reduzi-lo em rótulos, ele explora o espectro do narcisismo como um todo, e não apenas como um transtorno de personalidade, o que permite uma compreensão mais profunda e empática do trema.

“Quando falo com as pessoas sobre narcisismo e o impacto que ele tem na vida delas, vejo a distância que existe entre como penso sobre narcisismo, sendo alguém que pesquisa de modo científico esse transtorno, e a maneira como esse termo costuma ser empregado. Dessa forma, precisamos entender que o narcisismo é mais complexo, e tem muito mais nuances do que as pessoas imaginam”, reitera.

Com uma carreira destacada na psicologia, Dr. Campbell baseia seu trabalho em estudos de casos reais e pesquisas recentes, além de oferecer ao leitor ferramentas práticas para identificar e compreender tendências narcisistas tanto em si quanto nos outros. A pesquisa abordada no livro mostra que o narcisismo vai além dos transtornos de personalidade associados a ele, além de mostrar que quase todos nós exibimos traços narcisistas em algum grau, um verdadeiro alerta.

“A Nova Ciência do Narcisismo” é também uma ferramenta essencial para melhorar nossas interações e promover relacionamentos mais saudáveis. A obra traz uma oportunidade de descobertas fascinantes, capaz de transformar a visão sobre a mente humana e os relacionamentos interpessoais que tivemos ao longo da vida.

Sobre os autores:

Dr. W. Keith Campbell é um psicólogo renomado e professor de psicologia na Universidade da Geórgia. Com diversas publicações e pesquisas sobre narcisismo e personalidade, Dr. Campbell é uma autoridade no campo, conhecido por sua habilidade em tornar a psicologia acessível e relevante para o público em geral. Seu trabalho tem sido amplamente reconhecido e respeitado, tornando-o uma voz essencial no estudo do comportamento humano.

Carolyn Crist é jornalista independente com trabalhos publicados em veículos internacionais, tendo feito reportagens nos Estados Unidos, na Mongólia, na Coreia do Sul e em outras partes do mundo. É proprietária da CRIST MEDIA, empresa de consultoria de mídia, e também coordena o website e o podcast Freelance Writing Roadmap. Mora em Athens, na Geórgia, com o noivo, Drew, e dois adoráveis gatos

Sobre o Grupo Editorial Pensamento:

Mais que livros, inspiração!

Desde 1907, o Grupo Editorial Pensamento publica livros para um mundo em constante transformação e aposta em obras reflexivas e pioneiras. Em busca desse objetivo, construímos uma das maiores e mais tradicionais empresas editoriais do Brasil. Hoje, o Grupo é formado por três selos: Pensamento, Cultrix e Jangada, e possui em catálogo aproximadamente 2 mil títulos, publicando cerca de 80 lançamentos ao ano. Ao longo de sua trajetória, o Grupo Editorial Pensamento aposta em mensagens que procuram expandir o corpo, a mente e o espírito. Mensagens que emanam energia positiva e bem-estar. Mensagens que equilibram o ser. Mensagens que transformam o mundo.

Serviço:

Livro: A Nova Ciência do Narcisismo

Autores: Dr. W. Keith Campbell e Carolyn Crist

Editora: Cultrix; 1ª edição (5 junho 2024)

Capa comum: ‎336 páginas

ISBN-13 ‏: ‎ 978-6557363102

Preço: R$ 67,00

Disponível para venda em: https://www.grupopensamento.com.br/produto/a-nova-ciencia-do-narcisismo-9243