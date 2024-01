Livraria da Vila promove “Férias na Vila” com programação gratuita

Especialmente idealizado para a garotada em férias, a Livraria da Vila – uma das mais diversas e inclusivas lojas de livros do país – anuncia o tradicional “Férias na Vila”. Até 29 de janeiro, várias unidades da rede oferecem uma diversificada programação gratuita, com sessões de jogos, oficinas e contação de histórias para as crianças se divertirem.

No dia 19 de janeiro, tem sessão de jogos de cartas, na Vila do MorumbiShopping, em São Paulo. No domingo, dia 21, tem contação de história do livro “O Menino Maluquinho” na loja do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, além de oficinas de pipa de mão e pião de papelão.

No mesmo dia, a unidade da Vila do ParkShopping, em São Caetano, promove a contação de história do livro “A Muralha: Um Conto Eterno”; e, em Brasília, contação da história da obra o “Unicórnio Que Soltava Pum” com a presença da autora Andrea Cunha, na loja da Vila que fica no Shopping Iguatemi.

A programação completa do “Férias na Vila” está em: www.livrariadaliva.com.br.

Abaixo, alguns destaques

São Paulo

Livraria da Vila Alameda Lorena

Alameda Lorena, 1501. Fone: (11) 3062-1063

20/01, das 15h às 18h – Jogos educativos e caligrafia com Toyster e jogo da memória e quebra-cabeça com Aquarela.

Livraria da Vila Fradique Coutinho

Rua Fradique Coutinho, 915. Fone: (11) 3814-5811

20/01, das 15h às 17h – Para as crianças: contação de história dos livros “Manual de penteados” e “Neguinha, sim!” e outras atividades da Cia. das Letras.

26/01, das 15h às 18h – Brinquedos Educativos com Babebi.

27/01, das 15h às 17h – Contação de história de livros da Cia. das Letras: “Tá Chegando? “, “Minúscula” e “Palmas para o bicho, que ele merece!” com Samuca.

28/01, das 16h às 17h – Contação de história da Cia. das Letras: “Menino com Flores no Cabelo” com Planeta Veja.

Livraria da Vila Moema

Avenida Moema, 493. Fone: (11) 5052-3540

20/01, das 15h às 16h – Contação de história da Catapulta: “Amigos” com Ana Beatriz.

27/01, das 15h às 16h – Contação de história da Happy Books: “Caçadores de Tesouro” com Tia Rô.

Livraria da Vila Shopping Anália Franco

Avenida Regente Feijó, 1739, piso Lírio. Fone: (11) 4210-0882

20/01, das 15h às 16h – Contação de história da Happy Books: “A Muralha: Um Conto Eterno” com Tia Rô.

Livraria da Vila Shopping Center Norte

Travessa Casalbuono, 120, Piso Térreo. Fone: (11) 4210 -1362

19/01, das 15h30 às 17h30 – Oficina de desenho e pintura com CIS.

20/01, das 15h às 18h – Jogos educativos e caligrafia com Toyster.

26/01, das 15h às 18h – Oficina de desenho e pintura com Staedtler.

27/01, das 15h às 16h – Contação de história da Catapulta: “Mika – O Ursinho Tem Medo Do Escuro” com Ana Beatriz.

28/01, das 15h às 16h – Contação de história da Ciranda Cultural: “Mordisco: uma história de ninar” e “Tromba d’água” com Chilica.

Livraria da Vila Shopping Eldorado

Avenida Rebouças, 3970, piso 1. Fone: (11) 4210-1297

19/01, das 15h às 18h – Jogos Dobble e UeStop! com Galápagos.

27/01, das 15h às 18h – Jogos de cartas com Copag.

28/01, das 15h às 16h – Contação de história da VR Editora: “Gabi de Bigodes” com

Livraria da Vila Shopping JK Iguatemi

Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, piso 2. Fone: (11) 5180-4790

19/01, das 15h às 18h – Jogos educativos e caligrafia com Toyster.

20/01, das 15h às 18h – Brinquedos educativos com Play Shifu.

26/01, das 15h às 18h Jogos de cartas com Grow.

27/01, das 15h às 18h – Jogos Dobble e UeStop! com Galápagos.

28/01, das 15h às 16h – Contação de história da VR Editora: “Gabi de Bigodes” com Planeta Veja.

Livraria da Vila MorumbiShopping

Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, piso Superior. Fone: (11) 5242-4985

19/01, das 15h às18h -Jogos de cartas com Copag.

Livraria da Vila Shopping Pátio Higienópolis

Avenida Higienópolis, 618, piso Pacaembu. Fone:(11) 3660-0230

19/01, das 15h às 18h – Brinquedos educativos com Play Shifu.

21/01, das 15h às 16h – Contação de história e oficinas de pipa de mão e de pião de papelão da Melhoramentos: “O Menino Maluquinho” com Tia Lu.

27/01, às 15h – Contação de história da Happy Books: “Caçadores de Tesouro” com Tia Rô.

Livraria da Vila Shopping Pátio Paulista

Rua Treze de Maio, 1947, piso Paraíso. Fone: (11) 4210-6902

21/01, das 15h às 16h – Contação de história da Ciranda Cultural: “Mordisco: uma História de Ninar” e “Trava-língua, nó na língua” com Chilica.

28/01, das 15h às 16h – Atividades e brincadeiras do livro “Asas Do Crocodilo” com o autor Gilles Eduar.

Brasília

Livraria da Vila Shopping Iguatemi Brasília

SHIN CA 4, piso Térreo. Fone: (61) 3577-5068

20/01, das 15h às 18h – Jogos Dobble e UeStop! com Galápagos.

21/01, das 15h às 16h – Contação de história: “Unicórnio Que Soltava Pum” com a autora Andrea Cunha.

Campinas

Livraria da Vila Shopping Iguatemi Campinas

Avenida Iguatemi, 777, primeiro piso. Fone: (19) 2042-4464

19/01, das 15h às 18h – Brinquedos educativos com Babebi.

20/01, das 15h às 18h – Jogos Dobble e UeStop! com Galápagos.

São Caetano

Livraria da Vila ParkShopping São Caetano

Alameda Terracota, 545, Piso São Caetano Cerâmica. Fone: (11) 4210-2231

19/01, das 15h às 18h – Jogos de cartas com Grow.

21/01, das 15h às 18h – Contação de história da Happy Books: “A Muralha: Um Conto Eterno” com Tia Rô.

26/01, das 15h às 18h – Jogos de cartas com Copag.

Sobre a Livraria da Vila – Com 39 anos de mercado, a Vila conta com dezoito lojas, sendo quinze em São Paulo, duas no Paraná, uma em Brasília. A Livraria da Vila busca cada vez mais se consolidar no cenário editorial, e apresentar-se como um espaço acolhedor, receptivo, inovador e democrático. Muito mais do que um lugar que reúne grandes obras da literatura – são mais de 200 mil títulos em seu acervo, continuamente atualizado –, a Livraria da Vila se preocupa em participar ativamente das comunidades que cercam suas unidades, tornando-se ponto de encontro dos amantes dos livros, da literatura, da música, das artes e da diversidade.